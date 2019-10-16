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В Европе началась ротация авиационной бригады США

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В Европе началась ротация авиационной бригады США

По сообщению Telegram-канала «Брюссельский стукач», вечером 14 октября в бельгийский порт Зебрюгге прибыло американское транспортное судно Endurance компании ARC Ships. На борту корабля — техника 3-й бригады армейской авиации 3-й пехотной дивизии СВ США, включая 10 транспортных вертолетов СН-47 «Чиннук», 20 ударных AH-64 «Аппач» и 50 многоцелевых UH-60 «Черный ястреб».

В Европе началась ротация авиационной бригады США

На днях часть прибывшей техники отправится в Германию, Латвию и Польшу, где сменит своих «коллег» из 1-й пехотной дивизии, находящихся там с января этого года. Остальная часть вертолетов отправится дальше, в греческий порт Волос, куда, согласно маршрутному листу судна Endurance, прибудет 24 октября.

В начале этого года общая численность американских контингентов на авиабазах в Польше и Латвии была увеличена втрое: с 10 до 30 боевых вертолетов.

По оценкам военных специалистов, с новой ротацией авиационной бригады тенденция к наращиванию численности американских вертолетных групп вблизи границ Российской Федерации может сохраниться.

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