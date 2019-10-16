Ученые обнаружили в джунглях Камбоджи затерянный древний город

Пномпень, 16 октября. Ученые нашли во время исследования джунглей Камбоджи город Махендрапарвата, ранее являвшийся столицей древней цивилизации — кхмеров.

Специалисты забрались вглубь джунглей и обнаружили город кхмерской империи, много сотен лет сокрытый среди деревьев.

Эксперты исследовали местность древнейшего поселения в период с 2012 по 2017 год при помощи новых современных технологий: летали над городом на вертолете и вели съемку при помощи дальномера оптического диапазона — лидара.

После ученые изучили полученные результаты и опубликовали статью в журнале Antiquity, а также информацию об исследовании разместили в Science Alert.

Предположительно, город Махендрапарвата был основан в IX веке и просуществовал до XV века. Ученые знали о его существовании, но не могли отыскать. Теперь же специалистам удалось составить подробную карту заброшенной столицы кхмеров.

Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили древнейшую карту загробного мира в египетском некрополе Дейр-эль-Берша. Карта известна под названием «Книга двух путей». Ее авторы рассказывают о дороге, которую преодолевает человек после смерти по пути в загробный мир. Книга принадлежала знатной женщины по имени Анк, которая жила во времена Среднего царства, приходящегося на 2050-1710 годы до нашей эры.