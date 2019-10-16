Симоньян объяснила свое решение пригласить в РФ бывшего замгоссекретаря США

Москва, 16 октября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян пригласила в Россию бывшего заместителя госсекретаря США Ричарда Стенгела. Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале.

Стенгел в своей книге «Как мы проиграли информационную войну» отметил, что комментарии Симоньян после его заявлений о «пропаганде» RT оказались «более тонкими». Главный редактор RT отреагировала на эту оценку.

«Мы вообще тут [в России], Рик, более тонкие. И более звонкие, — констатировала она. — Приезжайте. Вам понравится».

По словам автора книги, действующий на тот момент госсекретарь США Джон Керри обратился к нему с просьбой написать текст для публикации в блоге внешнеполитического ведомства. Цель материала была поставлена следующим образом: «осудить телеканал RT за его действия и объяснить, чем журналистика отличается от пропаганды».

Статья получила название «Дезинформационная кампания Russia Today» и рассказывала о том, как это СМИ играет ключевую роль в некой «глобальной пропагандистской кампании Москвы».

«Через несколько часов», как отметил Стенгел, Симоньян ответила на эту публикацию, пишет RT.

«Затем госпожа Симоньян сопоставила мои утверждения с фактами, проделав блестящую работу», — признал он.

В августе 2014 года Стенгел на заседании Совета управляющих по вопросам вещания США высоко оценил эффективность работы российских СМИ. Дипломат признался, что удивлен, как умело российская сторона отстаивает свои позиции.