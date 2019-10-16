Правительственные войска Сирии вошли в покинутый США и курдами город Кобани

Алеппо (Сирия), 16 октября. Правительственные войска Сирии вошли в город Кобани, расположенный в провинции Алеппо на границе с Турцией, вооруженные силы которой ведут операцию против курдских террористов на северо-востоке САР.

Кобани — курдское название города Эйн-аль-Араб. Ранее в этом районе находилась база международной коалиции под руководством США.

В среду, 16 октября, стало известно, что западные военные покинули базу, уничтожив ее после отступления. В город вошли правительственные войска республики, которые на данный момент занимают пограничную с Турцией территорию для защиты местного населения, передают арабские СМИ.

Ранее стало известно, что отряды Сирийской арабской армии (САА) впервые за пять лет вошли в город Ракка, который был захвачен запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 и контролировался курдскими террористическими формированиями.

На севере Сирии турецкая армия на данный момент проводит операцию «Источник мира» против курдских террористов. Вооруженные курдские формирования под предлогом «освобождения» от ИГИЛ1 заняли территории в восточной части САР и начали оказывать давление на местное население. Курды не вели боевых действий против террористов, а «договаривались» с боевиками, входя на занятые ими земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.