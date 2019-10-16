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Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение-2020

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Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение-2020

Киев, 16 октября. Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до отбора в стране на Евровидение-2020. Об этом говорится в сообщении Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

НОТУ опубликовала в среду обновленные правила отбора на Евровидение-2020. Согласно сообщению, к конкурсу не допустят артистов, которые выступали на территории России после 2014 года и въезжали в Крым «с нарушением законодательства Украины».

«Важно организовать отбор совместно с СТБ таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества», — сказал председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

Напомним, в этом году на Украине разгорелся скандал из-за отбора участника Евровидения. Певица Maruv получила право представлять страну на песенном конкурсе, но отказалась это делать из-за навязанного ей контракта, запрещающего выступать в России. В итоге в 2019 году Украина не участвовала в конкурсе.

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал — 16 мая.

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Источник: Официальный сайт Национальной общественной телерадиокомпании Украины
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