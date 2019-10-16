Россия выиграла от турецкой операции против курдских боевиков в Сирии, считает эксперт

Москва, 16 октября. Информационное агентство Bloomberg в своих утверждениях о том, что операция Турции против курдских боевиков в Сирии принесла какие-то преимущества России, объективно лишь наполовину. С такой точкой зрения выступил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее Bloomberg опубликовал материал, авторы которого, ссылаясь на мнения опрошенных экспертов, заявляют, что Россия за счет действий турецкой армии в Сирии получила стратегическое преимущество на Ближнем Востоке. При этом в публикации уточняется, что РФ помогла правительственным войскам САР взять под контроль ранее захваченные курдами земли, и это укрепляет имидж РФ и ее президента в регионе.

Виктор Баранец в комментарии New Inform обратил внимание на то, что в среде военных и гражданских специалистов материалы Bloomberg оценивают с «большим сомнительным знаком вопроса». В ситуации со статьей о «полученных Россией преимуществах», отметил эксперт, издание объективно лишь наполовину.

Он отметил, что США на протяжении нескольких лет активно вооружали курдских боевиков. При этом Вашингтон планировал использовать их в своих целях и, в конечном счете, «подбить» правительственные войска САР и добиться свержения президента Сирии Башара Асада. Таким образом, считает Баранец, курды выступали в качестве ударной силы, которая помогала американской коалиции бороться с правительственными войсками арабской республики.

«Эрдоган двинул на сирийских курдов, которые, по сути, работали против Башара Асада. На стороне которого стоит Россия. Почему же это не может дать плюсы? Да, тут Bloomberg прав. По этой части Владимир Путин, а, по сути, Россия, обретает немало позитива, потому что Эрдоган в данном случае выступает помощником и России, и Сирии, и Ирана», — отметил Виктор Баранец.

Эксперт подчеркнул, что при этом Россия придерживается дипломатичной позиции. Баранец выразил уверенность, что намеченный на ближайшее время визит президента Турции предполагает проработку вопроса дальнейшей координации политики и России, и Турции, и Ирана, и Сирии.

«Это будет серьезный разговор, а итогом должно стать одно: чего хотел добиться Эрдоган, чего на тот момент добьется, и как он будет себя вести дальше. Вопросов очень много: пойдет ли он дальше воевать с сирийской армией уже напрямую, потому что навстречу, мы видели, выдвигаются сирийские войска. России сегодня чрезвычайно важно не допустить лобового столкновения Сирии и Турции, потому что это и ту, и другую страну отвлечет от борьбы с главным противником — с террористическими формированиями», — отметил Баранец.

Напомним, 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию на севере Сирии, которая получила название «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что главная цель операции — уничтожить террористическую угрозу на сирийско-турецкой границе. В первую очередь речь идет об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF). Анкара считает SDF связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

Во время военных действий в Сирии боевики SDF при активном сотрудничестве с «Исламским государством»1 (организация запрещена в РФ) захватили восточное побережье Евфрата. Сообщалось, что курдские террористы подвергали насилию местное арабское население и под предлогом «борьбы с ИГ»1 неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.