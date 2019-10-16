Скабеева пригрозила выгнать экс-депутата Рады из-за слов об утилизации людей Донбасса

Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко прокомментировал заявление украинской стороны о том, что выполнение Минских соглашений возможно только после «роспуска квазигосударственных образований ЛНР и ДНР», их отказа от рубля, выведения иностранных военных и техники из Донбасса, семидневной тишины в зоне разведения и возврата Киеву полного контроля над границей.

От имени украинской стороны выступил представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма, а условия для выполнения Украиной минских договоренностей перечислила на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

По мнению экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко, Киев с Москвой «должны всегда жить в мире и дружбе, соревноваться на футбольных площадках, вкусом борщей и киевских тортов».

«Но когда мы говорим о бывших гражданах Украины с российскими паспортами, которые перебежали на сторону врага, взяли его оружие и начали убивать украинцев-киевлян, то они для нас предатели. Их надо уничтожить, как Сталин уничтожил предателей, которые перешли на сторону Гитлера. Гитлер, кстати, был честнее. Он использовал на оккупированной Украине оккупационную рейхсмарку. А вы ввели на аннексированной территории Украины официальный, настоящий рубль», — заявил Ковтуненко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В ответ на это ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева сдержанно напомнила украинскому эксперту, что появление рубля в Донбассе не было сознательной кремлевской операцией.

«Речь идет о том, что в какой-то момент вы заблокировали Донбасс, перестали платить людям пенсии, и там появился рубль. Потому что Россия — и нас часто в этом обвиняют — фактически содержит Донбасс. Так вышло. А что вы сейчас предлагаете, не до конца понятно», — заметила журналистка.

На вопрос, как именно Киев собирается распускать ЛНР и ДНР, Ковтуненко ответил, что это должно произойти при «совместных действиях ФСБ и СБУ».

«Полная ликвидация террористов, которые убивают людей в Донецке и Луганске», — сказал депутат Рады V созыва.

«Вашей армии что ли? Это же бессмысленно», — парировал на это президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

А украинский журналист Александр Чаленко поинтересовался у Ковтуненко, будет ли Киев признавать жителей Донбасса преступным народом и высылать куда-то, как поступил Сталин с калмыками, кавказцами и другими народами.

«Это граждане Украины, захваченные с помощью российского штыка и российского рубля, который ходит на украинской территории», — заявил экс-депутат Рады.

«Куда нас будешь высылать? — настоял на ответе на свой вопрос украинский журналист, недавно получивший российское гражданство. — Сталин высылал в Казахстан, а вы? В Карпаты или куда?»

«В Сирию, на утилизацию вас отошлем, потому что люди, которые попили украинской крови — не есть люди, они должны сдохнуть», — ответил Ковтуненко.

Но тут его решительно перебила ведущая программы Ольга Скабеева.