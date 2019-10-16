Судмедэксперт заявил, что в деле кировского «пьяного мальчика» нет ошибок

Москва, 16 октября. Проводивший проверку по делу о гибели ребенка во время ДТП в Кировской области судмедэксперт сообщил, что в его работе нет ошибок, и в крови мальчика был алкоголь.

Специалист заявил, что в крови погибшего шестилетнего ребенка действительно находились следы алкоголя, и повторная экспертиза проводится не будет вопреки поручению председателю СК России.

«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю», — сообщил RT судмедэксперт. Однако уточнить, что именно мог употребить ребенок, специалист не смог.

ДТП со смертельным исходом произошло в июле 2019 года. Шестилетний мальчик ехал на велосипеде, когда его сбил автомобиль, за рулем которого находился сотрудник МВД.

В крови погибшего несовершеннолетнего эксперты нашли 0,51 промилле этанола, сообщает RT. Эксперт заявил, что никогда не делает повторной проверки, и это случай не станет исключением.

Расследование продолжается, виновник так и не наказан. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ход расследования уголовного дела под свой контроль.