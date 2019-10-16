Путин и Эрдоган скоординируют вывод турецких войск из Сирии, считает эксперт

Москва, 16 октября. Россия выступит координатором действий Турции и Сирии на фоне операции турецких Вооруженных сил против курдских террористических формирований на севере САР, считает политолог Сергей Марков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву в ближайшее время и проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом главы двух стран договорились во время телефонных переговоров 15 октября.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков отметил, что Россия и Турция уже пришли к согласию в том, что касается операции турецких ВС в Сирии под названием «Источник мира». Это подтвердил и глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ. Лавров сообщил, что Россия будет способствовать налаживанию взаимодействия между Анкарой и Дамаском.

Однако остались еще некоторые неурегулированные вопросы, считает Марков, в том числе вопрос контроля над городом Манбидж. Эти темы и будут затронуты на встрече Путина и Эрдогана.

Эксперт отметил, что Москва выступает за сохранение территориальной целостности Сирии, президенту Сирии Башару Асаду важно получить гарантии от Эрдогана. Турецкие военные намерены занять 30-километровую зону между турецкой границей и сирийской дорогой M4, которая ранее находилась под контролем курдов.

Марков уверен, что Анкара зачистит зону у своей границы от курдских боевиков и выведет войска с территории Сирии. Однако необходимо определить порядок вывода войск, этим и займутся Путин и Эрдоган на встрече, добавил эксперт.

«В общем и целом, я вижу, что именно Россия будет обеспечивать координацию между Анкарой и Дамаском», – подытожил Марков в комментарии «ПолитРоссии».

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции турецких ВС является создание на севере САР буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы и куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Операция «Источник мира» направлена против вооруженных курдских формирований. Под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом курды оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

Ранее политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Москва воспользовалась кризисом на севере Сирии и турецкой операцией против курдов «Источник мира» и помогла Сирийской арабской армии Башара Асада взять под контроль территорию, ранее захваченную курдскими формированиями.

1 Организация запрещена на территории РФ.