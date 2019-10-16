Войска Сирии вошли в Ракку, два года лежавшую в руинах из-за курдов-боевиков и США

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) вступили на территорию города Ракка и развернули там наблюдательные посты, сообщает военный источник информагентства РИА Новости. Подробнее о судьбе данного населенного пункта, успевшего за время конфликта побыть и столицей «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), и одним из центров так называемого Сирийского Курдистана, читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Передовые отряды сирийской правительственной армии вошли в Ракку впервые за пять лет и установили несколько наблюдательных пунктов в городе», – передал военно-полевой источник.

Стратегически значимый населенный пункт за время вооруженного конфликта САР успел побывать в руках самых различных сил. В марте 2013 года его захватили боевики так называемой вооруженной оппозиции, однако уже в августе их выбили оттуда джихадисты ИГ1. С этого момента Ракка на срок больше четырех лет превратилась в самопровозглашенную столицу «халифата».

Однако самым страшным для местных жителей за этот период, возможно, стали даже не сами преступления членов ИГИЛ1, захвативших власть, сколько штурм города силами курдских радикалов и поддерживающих их войск западной коалиции во главе с США. Операция началась с середины 2017-го и закончилась только в октябре того года, став причиной гибели нескольких тысяч граждан и фактически исчезновения большей части Ракки с лица земли.

В ходе жесткого штурма, накал которого не снижался даже в жилых районах, было разрушено 90% населенного пункта. Корреспондент ФАН, которому тогда удалось проникнуть в едва живую Ракку, запечатлел на видео руины города.

Однако за два следующих года оккупации SDF и США ситуация там практически не изменилась. Более того, гуманитарная обстановка даже ухудшилась. Обломки зданий и строительный мусор убирались только бригадами из местных жителей по их собственной инициативе, в том время как оккупационные власти почти ничего не сделали, чтобы хотя бы частично восстановить Ракку.

В результате под руинами домов до сих пор нередко находят останки гражданских лиц, убитых еще во время штурма. Соответственно, о возрождении остальной инфраструктуры и речи не идет, поэтому те немногочисленные жители города, которым некуда было бежать, вынуждены скитаться в поисках любых средств к существованию.

Таким образом, полноценное возвращение Ракки в ведение официального Дамаска, безусловно, будет с ликованием встречено местным населением. Подавляющая часть местных жителей высказывается категорически против присутствия SDF. Митинги в городе за эти два года были очень частым явлением, и в определенный момент они даже почти переросли в массовое народное восстание против курдов-радикалов.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров отметил, что волнения сирийцев в Ракке были вполне закономерны, потому что Соединенные Штаты и их союзники вообще не считали нужным побеспокоиться о населении, хоть они и называли эти территории «своими». Об этом он сказал в интервью ФАН.

«Что-то восстанавливать – это не в их силах. Вот разрушать они умеют! А американцы – что в Сирии, что в других горячих точках. Так же ведь и в Афганистане. Много ли они что там сделали? Ничего! В свое время Советский Союз помогал Кабулу возводить заводы, фабрики, дома. В САР мы теперь видим ту же картину. У курдов же такого, похоже, даже и в планах вообще не было – что-то там строить и восстанавливать», – подчеркнул сенатор.

Однако с приходом в Ракку правительственных сил все изменится, уверен собеседник ФАН. Именно они являются той единственной силой, которые и должны быть там.

«Сирийская армия – это официальная государственная структура, которая, в отличие от остальных сил, находится там легально. Это ее призвание – защищать территориальную целостность САР, и потому возвращение данного района под управление военных САА является очень важным событием. На данный момент главное, чтобы не возникли стычки между правительственными войсками и армией Турции. Этого надо избежать. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, и обе стороны подтвердили эту свою позицию», – закончил Владимир Джабаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.