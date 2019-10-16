Политолог объяснил, почему Белый дом отстранил Госдеп от проведения политики по Украине

Политика Вашингтона по отношению к Киеву в последние полгода стала непоследовательной. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Отстранение Госдепа

Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни назначил ответственными за проведение украинской политики трех представителей администрации, таким образом отстранив от курирования украинского направления чиновников Государственного департамента. Об этом сообщает телеканал NBC.

Ранее администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским. Разговор двух лидеров состоялся 25 июля. Именно эта телефонная беседа и стала поводом для начала процедуры импичмента президента Соединенных Штатов.

По словам заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, который выступал в палате представителей американского Конгресса в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа, за решения по Украине будут отвечать три человека — глава Минэнерго Рик Перри, посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд и Курт Волкер, который ранее был спецпредставителем по Украине. Кента и других чиновников Государственного департамента США, которые отвечают за вопросы по Украине, от этих дел отстранили.

В свою очередь конгрессмен Джеральд Коннолли, присутствовавший на слушаниях в Конгрессе, добавил, что Сондленд, Перри и Волкер «объявили себя ответственными за политику по Украине». Кент назвал такую ситуацию неправильной.

«Это было неправильно. Он использовал это слово», — пояснил Коннолли.

Лоббисты в ответе

Как отметил Максим Жаров, озвучивание этой информации представителем Госдепартамента США в рамках слушаний по импичменту Трампа в Конгрессе является еще одним свидетельством того, насколько серьезны позиции американских чиновников нижнего и среднего звена в формировании и реализации внешнеполитического курса США на ключевых, стратегических направлениях. Сам по себе Дональд Трамп политику США по отношению к Украине не определяет.

«Он может что угодно писать в своем Twitter, однако заместитель помощника госсекретаря США на слушаниях в конгрессе как представитель одной части американского истеблишмента, отодвинутой от принятия решений по Украине. Тот дает основания конгрессменам-оппонентам говорить о «неправильности» внешнеполитического курса США только потому, что выработкой этого курса занимаются другие люди», — пояснил Максим Жаров.

Эксперт обратил внимание на выбор главой аппарата Белого дома фигур чиновников, определявших с 23 мая курс США по Украине. Все они — лоббисты. Посол США при ЕС Гордон Сондленд согласует политику администрации Трампа по Украине с интересами евробюрократии, глава Минэнерго Рик Перри является лоббистом интересов американского нефтегазового бизнеса в ЕС и на Украине.

«Курт Волкер, который был тогда спецпредставителем по Украине, откровенно лоббировал интересы уже проигравшего к тому моменту президентские выборы Петра Порошенко. В связи с таким подбором ключевых фигур со стороны США на украинском направлении не стоит удивляться тому, что политика Вашингтона по отношению к Киеву в последние полгода была столь непоследовательна», — заключил Максим Жаров.

Ранее спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Причиной такого решения стала предполагаемая попытка главы США использовать власти Украины для компрометации своего ключевого оппонента на выборах 2020 года Джозефа Байдена, а также попытки утаить эти действия.