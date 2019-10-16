В Госдуме рассказали об усилиях РФ для установления диалога между Турцией и Сирией

Москва, 16 октября. Россия играет главную роль в урегулировании конфликта в Сирии. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

По его словам, Россия прикладывает усилия для установления диалога между властями Сирии и Турции, чтобы не допустить затягивания военной операции Анкары против курдских боевиков на севере САР. Швыткин также добавил, что в настоящее время Россия играет главную роль в урегулировании конфликта в Сирии, передает iReactor.

«Сегодня обращают свой взор на Россию и просят помощи и Турция, и Сирия. Я бы сказал, что наша страна — тот центр, который нужен для примирения и урегулирования конфликта», — отметил депутат.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдских боевиков в северо-восточных районах Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности на севере Сирии, а также блокировка трассы М-4, которая используется террористами для доставки боеприпасов.

Турецкая операция направлена против курдских боевиков, которые захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не принимали участия в боевых столкновениях с террористами ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

Действия курдских боевиков на северо-востоке Сирии способствовали созданию спящих ячеек ИГ, которые в любой момент могут начать масштабные боевые действия на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.