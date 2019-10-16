Рада приватизирует железную дорогу и почту, украинцам предрекают «хождение по шпалам»

Верховная рада Украины одобрила законопроект, предусматривающий возможность передачи в частную собственность целого ряда украинских государственных предприятий, включая объекты инфраструктуры. Согласно официально информации, в ближайшее время под контролем крупного и даже среднего бизнеса, помимо прочего, окажутся тысячи почтовых отделений и сотни железнодорожных участков и станций на всей территории от Ужгорода до Мариуполя. По мнению независимых экспертов, это приведет к полному хаосу в системе транспорта и служб доставки. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Владелец транспортной компании небольшого городка в Черниговской области Юрий Коваль (имя изменено. — Прим. ФАН) подал в местную городскую администрацию необычное заявление. В документе, который чиновники были вынуждены зарегистрировать, предприниматель потребовал отдать ему в пользование двести пятьдесят метров железнодорожного полотна, кассовый павильон у остановочной платформы и даже будку путевого обходчика, которые якобы находятся на прилегающих к его компании землях. На все возражения чиновников, что мол процесс приватизации еще не начался, Коваль резонно заметил:

«Тогда я буду первым в очереди!»

Не менее оригинально поступило руководство одного из пунктов государственного предприятия «Укрпочта» в соседней Сумской области. По некоторым данным, его сотрудники, в течение нескольких месяцев не получавшие зарплату, вызвались приватизировать не только здание самого почтового отделения, но и установить контроль над всей системой доставки корреспонденции проживающим в их регионе адресатам. Как и в предыдущем случае, представители местной администрации завизировали это обращение, поставив его «в очередь».

В том, что эти «очереди» рано или поздно все-таки сдвинутся с мертвой точки, нет никаких сомнений. Как заявил на днях министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, частные лица смогут приобрести и почтовую службу, и железные дороги страны «на общих основаниях».

«Укрзализныця» (украинские железные дороги) и «Укрпочта» исключены [Верховной радой] из списков объектов, запрещенных к приватизации, — подчеркнул министр. – Таким образом, уже в ближайшее время они получат новых владельцев».

На критические замечания скептиков Криклий ответил буквально следующее:

«Власти будут контролировать не менее 50% акций в тех предприятиях, которые имеют для нашей страны стратегическое значение».

Тем не менее, чиновник так и не уточнил, сможет ли официальный Киев защитить интересы рядовых граждан, пользующихся транспортными и почтовыми услугами.

«Нет, не сможет, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей киевский юрист Виктор Барчук. — Если принятый Радой законопроект №1054-1, гарантирующий право приватизации объектов государственной собственности, окончательно вступит в силу, отдельные структуры ждет полный хаос. Например, приватизировавший вокзальные постройки бизнесмен будет требовать от транспортной компании денег за остановку поездов на его территории, а работники «частного» почтового отделения станут наклеивать дополнительные марки на поступающие к ним письма и посылки. В итоге от таких услуг люди будут попросту отказываться».

С этим мнением согласны и другие эксперты. По словам социального психолога Елены Мильто, на этом фоне многие украинцы, не имеющие возможности платить дополнительные деньги за «новый комфорт», будут самостоятельно добираться до пункта назначения и искать альтернативные пути доставки корреспонденции.

«Если электричка не остановится на «приватизированном» полустанке, а «приватизированная» почта затребует слишком высокую цену за доставку груза, среднестатистический украинец, скорее всего, возьмет котомку и пойдет до пункта назначения по шпалам, — резюмировала она. —– А если серьезно, от нововведения обывателю вряд ли стоит ожидать чего-то хорошего. Наверняка это приведет к очередному повышению цен на транспортные услуги».

Как бы там ни было, а в профильных комиссиях при государственных административных структурах по всей Украине прогнозируют, что уже до конца нынешнего года число соответствующих «приватизационных заявок» будет исчисляться тысячами.