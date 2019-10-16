ЦСКА предлагал за Шомуродова 6,5 млн евро





Москва, 16 октября. Московский футбольный клуб ЦСКА был заинтересован в приобретении нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова, сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам источника, «армейцы» готовы были заплатить за игрока сборной Узбекистана порядка 6,5 млн евро.

При этом столичный клуб рассчитывал, что сумма будет выплачиваться ростовчанам в рассрочку несколькими траншами в течение 1,5 лет. Однако «Ростов» был против расставания с футболистом в летнее трансферное окно и, вероятнее всего, не захочет отпускать его в зимний период.

Шомуродов перешел в «Ростов» из «Бунедкора» летом 2017 года за 300 тысяч евро. В текущем сезоне на счету нападающего 13 матчей, 10 голов и 2 результативных передачи.