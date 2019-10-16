Борьба Турции против курдов-боевиков не должна нарушать целостность Сирии — эксперт

Москва, 16 октября. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин поддержал позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова, который ранее заявил, что российская сторона стремится к обеспечению безопасности на сирийско-турецкой границе.

По словам Лаврова, РФ будет принимать активное участие в процессе налаживания взаимодействия между Сирией и Турцией. Дандыкин подчеркнул, что для РФ важно сохранить территориальную целостность САР. Военный эксперт также напомнил и об астанинском формате, который помогает решать вопросы урегулирования в Сирии. Об этом пишут Nation News.

Как заметил Дандыкин, после ухода американцев «возникает много различных моментов на этой территории». Он обратил внимание на то, что есть районы, которые контролируют боевики ИГИЛ1 (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

«Как бы ни действовала Турция, все равно все должно решаться в рамках астанинского формата, который подтвержден со стороны Ирана, Турции и России», — заметил эксперт.

Он также напомнил о важном заявлении президента России Владимира Путина, который отметил, что из Сирии должны уйти все иностранные войска и Америки, и Ирана, и Турции.

«Понятно, что ситуация непростая, и мы видим, чо сирийцы сейчас занимают многие города. Это вселяет определенный оптимизм по урегулированию ситуации в Сирии», — подчеркнул Дандыкин.

По его словам, Турция является «непростым переговорщиком», однако у России всегда получается договариваться с иностранными партнерами, при этом используя дипломатические способы.

Напомним, Турция проводит на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдов. Предполагается, что будет создана буферная зона вдоль турецко-сирийской границы, которая необходима для предотвращения передвижения курдских боевиков и террористов запрещенной организации «Исламское государство» по трассе М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.