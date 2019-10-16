МИД РФ уверен, что США вновь упомянет Россию в предвыборной гонке

Москва, 16 октября. Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков предположил, что американские политики вновь разыграют «российскую карту» во время предвыборной кампании в США.

Несмотря на то, что сюжет о российском «вмешательстве» уже не дает добавочного рейтинга, американские политики вновь обратятся к подобным заявлениям, считает российский дипломат.

«Думаю, это практически неизбежно. Некоторые говорят, что в принципе оснований нет для продолжения сюжета, который на американской площадке отыгран десятки раз и никому не добавляет рейтингов», — подчеркнул Рябков.

Также замглавы МИД РФ в интервью журналу «Международная жизнь» отметил, что «лихорадочный» подход американцев к политике России «въелся в ткань того, что творится в сегодняшнем Вашингтоне».

Напомним, бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер проводил специальное расследование якобы «вмешательства» России в выборы Штатов, но за два года работы не смог найти подтверждающие факты того, что Москва хоть каким-то образом повлияла на электоральные процессы в Вашингтоне. Мюллер также убедился в отсутствии сговора между Россией и избирательным штабом нынешнего президента США Дональда Трампа.

Провальное расследование спецпрокурора обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов. Ранее в США раскрыли связь Роберта Мюллера с организаторами теракта 11 сентября.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.