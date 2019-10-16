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Путин пообещал лично проверить результат работ по ликвидации последствий паводков

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Путин пообещал лично проверить результат работ по ликвидации последствий паводков

Москва, 16 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что фронт работ по ликвидации последствий паводков в пострадавших от стихии регионах остается большим. Глава государства пообещал проверить результаты деятельности.

«Ситуация в пострадавших от паводка регионах должна быть лучше, может быть лучше и обязательно будет лучше. После окончания работ я обязательно проверю, каков результат», — заявил глава государства на совещании по ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке.

Президент РФ отметил, что определенный фронт работ достаточно большой, развернуть работы необходимо как можно быстрее, но с учетом климатических условий, чтобы деньги не были потрачены напрасно. Путин подчеркнул, что каждый потраченный рубль должен пойти на благо пострадавших регионов и людей, которые в этих регионах проживают.

Кроме того, глава государства призвал чиновников неформально подойти к решению проблем пострадавших от паводка людей. Путин пояснил, что за помощью могут обращаться люди, которые в рамках принятых решений и законов не имеют права на поддержку в связи с подтоплением.

«Но они бы не обращались к нам, если бы у них было все, как в народе говорят, «в шоколаде». Это значит, что у людей есть проблемы», — подчеркнул президент РФ.

Путин призвал чиновников отнестись к людям не в рамках принятых решений по этому стихийному бедствию, а за этими рамками и с душой. Кроме того, российский лидер призвал чиновников не откладывать решение вопросов в долгий ящик, не оглядываться на предстоящие праздники, а работать так, как того требует обстановка и пострадавшие от стихии люди.

Напомним, в конце июня в Иркутской области был введен режим ЧС из-за паводка, вызванного сильными дождями. Стихия унесла жизни 25 человек, подтопленными оказались 100 населенных пунктов, около 11 тысяч домов, 49 дорог. Пострадали почти 39 тысяч человек, большинство из которых проживают в Тулуне, Нижнеудинске и близлежащих поселениях.

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