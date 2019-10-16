Знавший о предстоящих обысках в ФБК Навальный решил отсидеться за границей

Москва, 16 октября. Скандальный блогер Алексей Навальный и верхушка «Фонда борьбы с коррупцией» могли знать о предстоящих обысках в организации в рамках уголовного дела об отмывании денег.

Следственный комитет России подтвердил, что в рамках уголовного дела обыски проходят в 30 регионах страны. Правоохранители изымают предметы и документы, которые имеют значение для следствия, также ряд сотрудников вызваны на допрос. О задержаниях по подозрению в причастности к хищениям кого-либо из сотрудников Навального в регионах пока не сообщали.

Навальный и его приближенные активно распространяли в своих соцсетях новости об обысках в региональных штабах, и на этом вся их деятельность закончилась. Блогер и занимающие в организации высокие посты навальнята предпочли уехать за границу, хотя сам Навальный убеждал всех, что будет в Ростове, отметил Nation News.

Такой своевременный отъезд верхушки ФБК навел на мысль, что Навальный и его приближенные знали о предстоящих обысках, но решили не предупреждать своих сторонников, сделав им «сюрприз».

Рядовые сотрудники ФБК и участники незаконных митингов, на которые Навальный призывал ходить, вновь стали «мясом». Им остается лишь смотреть, как сотрудники правоохранительных органов переворачивают все верх дном, и получать приглашения на допросы, пока их босс разъезжает по миру и беседует с профессором Стэнфорда Фрэнсисом Фукуямой, а также ищет новых спонсоров на устроенных оппозиционерами мероприятиях.

Примечательно, что «режим», который подвергается критике со стороны одиозного блогера, не препятствует «оппозиционеру» колесить по миру, несмотря на непогашенную судимость и неоплаченный штраф почти в 5 млн рублей.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов в Telegram-канале писал, что оппозиционер уехал в США, дабы пересидеть тяжелые времена. Пока у соратников Навального проходят обыски, а некоторых из них задерживают, основатель ФБК цинично отсиживается за пределами России, отметил экс-союзник блогера.