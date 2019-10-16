США прекратили обмен разведданными с Турцией, начавшей борьбу с курдами-боевиками в Сирии

Берлин, 16 октября. Вашингтон отказался обмениваться разведывательной информацией с Турцией по действиям международной коалиции во главе с США. Как передает германское издание Spiegel-online, это решение принято в связи с антитеррористической операцией Анкары «Источник мира» на севере Сирии.

По информации источников СМИ, Пентагон распорядился о прекращении обмена разведданными с Турцией еще 9 октября. Собеседники издания считают, что Вашингтон опасается их использования Анкарой против курдов. В военных кругах Германии действия Штатов назвали «пощечиной» президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Фактически своим шагом США исключили Анкару из международной коалиции, считают эксперты.

По данным издания, немецкая авиация осуществляет разведывательные полеты над территорией Сирии и Ирака. Из-за недоверия к Турции вооруженные силы Германии больше не передают коалиции кадры, сделанные с самолетов Tornado.

Ранее стало известно, что силы международной коалиции во главе с США полностью ликвидировали свою военную базу в районе города Кобани, расположенного на севере Сирии.

16 октября силы Сирийской арабской армии (САА) впервые за пять лет вошли в город Ракка. Ранее город был «столицей» запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1, а в 2017 году Ракка была захвачена курдскими боевиками под протекторатом международной коалиции во главе с США.

Напомним, 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Как отмечал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, цель военных действий — избавиться от террористической угрозы на сирийско-турецкой границе. Речь идет в первую очередь об освобождении приграничной зоны от вооруженных арабско-курдских формирований, в том числе от «Демократических сил Сирии» (SDF). Курдские формирования в составе SDF Анкара считает напрямую связанными с признанной террористической в Турции Рабочей партией Курдистана.

Во время военных действий в Сирии курдские террористы подвергали насилию местное арабское население и под предлогом «борьбы с ИГ»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ред.) неоднократно грабили и убивали мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.