Актер Петров назвал новый фильм «Текст» важнейшим в его карьере

Москва, 16 октября. Сыгравший главную роль в новом фильме Клима Шипенко «Текст» Александр Петров рассказал, почему эта работа наиболее важна в его карьере.

В широкий прокат в России «Текст» выходит 24 октября. Картина рассказывает о молодом человеке, в руки которого попадает смартфон убитого врага. Главный герой с помощью телефона пропускает через себя жизнь другого человека.

Петров отметил, что «Текст» — это первый фильм, который бы он хотел показать своему мастеру Леониду Хейфецу. Журналисты поинтересовались у актера, на первом ли месте в его карьере стоит новая лента.

«Такой градации, конечно, нет, — признался Петров, — но, наверное, наиболее значимый».

Артист объяснил, почему этот фильм для него так важен. По словам Петрова, у него нет претензий к этому результату труда съемочной команды.

«В каждом из фильмов так или иначе ты проделываешь какую-то работу над ошибками и понимаешь, что можно было сделать по-другому, что режиссеру можно было сделать по-другому, какую сцену можно было поменять, какую — вырезать, — приводит его слова «МИР24». — А здесь у меня нет претензий к фильму».

Фильм по сценарию Дмитрия Глуховского «Текст» выйдет в нетипичном для российского кино жанре реализма. У Петрова поинтересовались, нравится ли ему сниматься в фильмах такого формата, хотелось бы ему что-то все-таки приукрасить.

«Мне кажется, в разных жанрах по-разному происходит, — выразил мнение актер. — Конкретно в этом жанре это недопустимо и невозможно. Я вообще за любое кино, приукрашивание это действительности или нет. Даже не знаю, как ответить на этот вопрос, я за все».

Ранее стало известно, что кассовые сборы фильма американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» в России превысили миллиард рублей.