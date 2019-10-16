Депутат Рады призвал не искать «зрады» у назвавших Киев Россией Uriah Heep

В сообщении британской рок-группы Uriah Heep о проведении концертов в якобы российских городах Киеве и Минске не следует искать «зрады» (с укр. — «предательство». — Прим. ФАН). Об этом заявил украинский депутат Илья Кива, комментируя недавний анонс новых концертов группы из Британии.

Напомним, ранее на своей странице в социальной сети Facebook британская рок-группа Uriah Heep сообщила о планирующихся концертах.

«Еще две даты объявлены в Российской Федерации. Пятница, 7 февраля — Киев, Украина, МЦКИ. Суббота, 8 февраля — Минск, Белоруссия, Prime Hall», — написали представители группы.

Украинские пользователи Facebook в комментариях под постом выражали возмущение ошибкой группы.

«Что?! Российская Федерация? Ребята, лучше бы вам с этим держаться подальше от Киева», — пишет под скандальной записью Юрий Волков.

«Киев — это Украина. Минск — это Белоруссия. Это независимые страны, а не Российская Федерация», — возмущается Ирина Петрова.

По мнению Ильи Кивы, депутата Верховной рады IX созыва от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», написанное представителями группы в социальной сети Facebook является просто ошибкой. Поэтому не стоит привлекать к этому слишком большого внимания.

«Ну ошиблись, и что? — недоумевает он. — Это техническая ошибка. Не надо там «зраду» искать. А особенно искать «зраду» в английской группе, которая не имеет к Украине никакого отношения».

Член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности убежден, что украинскому обществу в первую очередь нужно обратить внимание на ситуацию внутри страны, а не на действия британской рок-группы.

«Смотрите на действия наших политиков и смотрите на действия отдельных личностей, которые себя называют регламентом общественного мнения, которые на сегодняшний день втаптывают нашу страну в грязь, уничтожая ее независимость», — возмущается Кива.

Именно из-за позиции правящих элит Украина стремительно теряет свой суверенитет.

«Знаете, где потеря независимости? Во внешнем управлении Госдепа США над нашей страной. Фонд Сороса превратил Украину в колонию сырьевого порядка. Не больше и не меньше. А мы здесь пытаемся оценивать британские группы...» — с горечью констатировал Кива.

Сейчас важно восстановить украинский суверенитет, а не распыляться на мнимые «зрады».