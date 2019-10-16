Появилось видео с места аварии с троллейбусом в Чебоксарах

Чебоксары, 16 октября. Авария с участием троллейбуса произошла в Чебоксарах в среду по адресу проспект Тракторостроителей, 33. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий.

Водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в столб. В результате столкновения пострадали 17 пассажиров, в том числе пятеро детей.

По предварительным данным, у водителя начались судороги, защемило ногу, и он не смог отпустить педаль газа.

Ранее появилось видео с места массового ДТП с участием шести автомобилей в Красногвардейском районе Петербурга.