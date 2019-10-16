Главный психиатр России назвал самых важных специалистов в борьбе со школьным насилием

В работе с детьми и подростками, ведущими себя асоциально, не стоит применять ремень. Такое мнение озвучил главный внештатный детский специалист психиатр Минздрава России Евгений Макушкин.

Проблема насилия среди школьников является одной из наиболее актуальных в современном мире. В СМИ регулярно сообщается о травле подростков их сверстниками. Так, например, широкое обсуждение получила история, произошедшая в московской школе, где восьмиклассника опустили головой в унитаз. Несколько дней назад стало известно об избиении четвероклассника в Екатеринбурге.

О том, кто виноват, что дети становятся агрессивными, и как с этим бороться, в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ ПН имени Сербского.

— Евгений Вадимович, если мы говорим об истоках проблемы — почему дети начинают себя вести асоциально?

— Это очень сложный вопрос. Причиной может стать и окружение — сверстники, и неблагополучная семья, и нарушения, связанные с особенностями взросления, психологии подростка, иногда даже с психическим расстройством.

— Как же решать эту проблему? Кто должен действовать?

— Я считаю, что должна быть организована системная работа. Когда ведомства работают изолированно, они не понимают проблем друг друга. Необходим современный подход, охватывающий деятельность педагогов, психологов и органов правопорядка и здравоохранения.

— Что вы имеете в виду? О каком охвате идет речь?

— Надо прорабатывать вопрос о том, как могут психологи или педагоги обращаться к тем же правоохранителям. В некоторых случаях, чтобы не было тяжелых криминалов, суицидов, конечно, должны быть информированы и органы здравоохранения, и органы правопорядка. Это международный опыт. Такие шаги необходимо сделать и нам — организовать комплексную межведомственную работу.

— Работа должна начинаться с профилактики, верно?

— Да, профилактика — это первый этап. Необходимо понимание проблем ребенка, [их изучение] через его окружение, через микросоциум, через его семью. Лучше всего это, конечно, делают психологи и педагоги, система образования.

— То есть основная работа должна вестись через систему образования?

— Да, поэтому важна подготовка кадров. Например, наш институт всегда работает на профилактику и предлагает разные образовательные программы. В настоящее время наши психологи под руководством профессора Зураба Кекелидзе разработали целый курс учебников по психологии для того, чтобы они были интегрированы в систему образования, чтобы сами дети могли узнать специфику психологии поведения. Предлагается к обсуждению необходимость даже самому ребенку ориентироваться в психологии своего взросления. Таким образом, это и внешняя, и внутренняя программы.

— Есть мнение, что возникновение проблем с поведением детей — это вина школьных психологов. Так ли это?

— Мы не хотим никого обвинять. Мы считаем, что бывают вопросы либо недовыявления, либо отсутствия системной профилактики.

— Бывают случаи, когда виновников тех или иных инцидентов не наказывают. Как вы считаете, правилен ли такой подход?

— Мы не сторонники наказания школьников.

— Как тогда работать с детьми, которые уже совершили тот или иной поступок? Могут ли, например, родители применять ремень?

— Я бы не рекомендовал таких жестких мер. Беседы, конечно, должны вестись — и профилактические, и коррекционные. Кроме того, на мой взгляд, если б правильный подход нашли педагоги, то они бы сняли внутреннее напряжение и выяснили проблему.

— Но первым заметить проблему должен все же школьный психолог?

— Да, по первичной профилактике. Психолог — это серьезный помощник педагога, и за ним остается главная роль в решении проблемы.