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Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения гражданам

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Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения гражданам

Москва, 16 октября. Правоохранительные органы получили право объявлять гражданам обязательные для исполнения предостережения. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.                                                                   

Согласно тексту закона, предостережения касаются недопустимости действий, которые могут подтолкнуть к совершению преступлений или административных правонарушений, отнесенных российским законодательством к подведомственности полиции. Также в документе указывается на недопустимость антиобщественного поведения.                                                               

В пояснительной записке к документу говорится, что «концепция закона направлена на устранение имеющейся правовой коллизии и установление единообразия в деятельности субъектов профилактики правонарушений».                                               

Предполагается, что МВД России определит порядок вручения официального предостережения и его форму. Министерству также предстоит определить категории тех, кто сможет его объявлять.                                                     

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