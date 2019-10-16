«Лукойл» увеличит выплаты акционерам в два раза

Москва, 16 октября. Совет директоров нефтяной компании «Лукойл» рекомендовал увеличить дивиденды более чем в два раза. В компании озвучили новые принципы дивидендной политики по итогам встречи совета директоров в среду.

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев этого года в размере 192 рублей за акцию и уменьшить уставной капитал за счет приобретения части акций. За аналогичный период прошлого года «Лукойл» выплатил дивиденды в размере 95 рублей за акцию.

Компания объявила дату закрытия реестра акционеров – 20 декабря. Кроме того, совет директоров одобрил покупку компанией 25 млн размещенных обыкновенных акций. После информации о новой дивидендной политике акции «Лукойла» выросли на 1,6%.

Ранее сообщалось, что «Лукойл» в очередной раз возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России. Отмечается, что выручка компании, образованной в 1993 году, составила за 2018 год 8,036 трлн рублей, а в штате компании числятся более 100 тысяч сотрудников.