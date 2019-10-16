Мосгорсуд признал законной меру пресечения провокаторам Жукову и Раджабову

Москва, 16 октября. Московский городской суд оставил под домашним арестом Егора Жукова, обвиняемого в экстремизме, и в СИЗО — фигуранта дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы Самариддина Раджабова.

Отмечается, что суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения. Как пишет РИА Новости, Жуков останется под домашним арестом до 27 декабря, а Раджабов будет находиться в СИЗО.

Организаторами незаконного митинга 27 июля и нескольких других несанкционированных акций, прошедших в столице этим летом, выступили представители так называемой оппозиции: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых правомерно не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку они предоставили поддельные подписи. Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались фальшивыми.

Напомним, 11 октября телеканал НТВ выпустил собственное расследование «Организованная протестность», касающееся массовых беспорядков, прошедших в Москве летом 2019 года. В нем были представлены новые кадры с участниками незаконных митингов, провоцирующими полицейских, обеспечивающих безопасность граждан. Кроме того, в распоряжении журналистов оказались переписки из закрытых чатов «оппозиционных» лидеров, обнародованные впервые.

Сотрудникам телеканала удалось проследить четкую организационную схему и установить конкретных участников массовых беспорядков. Получив сигнал от СМИ, правоохранительные органы провели проверку и взяли провокаторов в разработку.

Отметим, что ранее в собственном расследовании «Анатомия протеста 2019» Федеральное агентство новостей рассказало, как в ходе незаконных митингов Запад вмешивался во внутренние дела России. ФАН установило, что работников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального, стоящего за несанкционированными акциями и массовыми беспорядками, консультировал сотрудник службы безопасности посольства США Стивен Секстон. Собранная ФАН информация была передана комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.