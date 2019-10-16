Адвокаты Порошенко назвали «юридическим троллингом» развернутую против него кампанию

Адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков, защищающие экс-президента Украины Петра Порошенко, дали в Киеве брифинг для прессы. Корреспондент ФАН передает с места событий.
По словам Голованя, кампания против Порошенко, развернутая украинским юристом Андреем Портновым, является не более чем «юридическим троллингом».
«Портнов, выступающий как частное лицо, заявляет, что против экс-президента заведено 13 уголовных дел. Мы заявляем, что ни одно из этих дел не является достаточно юридически обоснованным, и не имеет судебной перспективы, — заявил Головань. — Все это — не более чем пиар самого Портнова и тех представителей нынешней власти, которые за ним стоят».
По словам российского адвоката Ильи Новикова, (который на брифинге говорил на безукоризненной мове), дело о «панамских офшорах Порошенко» закрыто государственным судом Панамы «за недоказанностью улик».
Как заявили адвокаты, защита Порошенко подала в Панамский суд встречный иск против Портнова — за предоставление суду заведомо ложных сведений.
«Господин Портнов занимается распространением «фейк ньюз», и такой же иск мы подали и в Генпрокуратуру Украины, где он и затерялся, — заявил Новиков. — Кроме того, мы подали в ГПУ еще два иска — о возбуждении уголовного дела за попытку нападения на экс-президента 25 июля, которую совершили пророссийские активисты. А также против Госбюро расследований, за разглашение служебной информации. Эта контора «течет», как дырявая труба, и важнейшая информация по делу Порошенко почему-то оперативно попадает в фэйсбук Андрея Портнова».
Напомним, 25 июля, когда Порошенко прибыл на допрос в ГБР, двое граждан Украины пытались запрыгнуть на его личный автомобиль. Они оказались ветеранами АТО, которые хотели «отблагодарить» Порошенко за низкое качество бронежилетов, поставляемых для ВСУ в Донбасс.
«Мы будем добиваться того, чтобы нападавшие на машину экс-президента сели за решетку. Так же, как и люди, которые «сливают» внутреннюю информацию из ГБР, — заявил Головань. — Мы абсолютно уверены в том, что Петр Алексеевич не имеет отношения ни к одному из выдвинутых против него обвинений. Недаром за те 4 месяца, что дела против него расследуются в ГБР, мы не услышали ни одного внятного обвинения, кроме каких-то догадок и домыслов».
Адвокат Илья Новиков, который, по его словам, занимается «внешнеполитическими» делами против Порошенко, заявил, что юридическая DDOS-атака Портнова против экс--президента является атакой на внешний имидж всей Украины, совершаемой в интересах России. Также он пояснил, что Порошенко не является на допросы в ГБР, поскольку сомневается в объективности проводимого против него следствия.
«Также Петр Алексеевич не намерен проходить обследование на полиграфе, поскольку считает специалистов, назначенных для проведения этой процедуры, политически ангажированными. Тот же научный сотрудник Ирхин, который должен был допрашивать экс-президента, ранее обследовал Андрея Портнова. В итоге он признал, что украинские власти нанесли Портнова «непоправимый моральный ущерб», на основании чего из бюджета страны ему выплатили более миллиона гривен. Как Петр Алексеевич может доверять такому человеку? Конечно, он не придет ни на какой полиграф», — резюмировал Новиков.