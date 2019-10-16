Адвокаты Порошенко назвали «юридическим троллингом» развернутую против него кампанию

Адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков, защищающие экс-президента Украины Петра Порошенко, дали в Киеве брифинг для прессы. Корреспондент ФАН передает с места событий.

По словам Голованя, кампания против Порошенко, развернутая украинским юристом Андреем Портновым, является не более чем «юридическим троллингом».

«Портнов, выступающий как частное лицо, заявляет, что против экс-президента заведено 13 уголовных дел. Мы заявляем, что ни одно из этих дел не является достаточно юридически обоснованным, и не имеет судебной перспективы, — заявил Головань. — Все это — не более чем пиар самого Портнова и тех представителей нынешней власти, которые за ним стоят».

По словам российского адвоката Ильи Новикова, (который на брифинге говорил на безукоризненной мове), дело о «панамских офшорах Порошенко» закрыто государственным судом Панамы «за недоказанностью улик».

Как заявили адвокаты, защита Порошенко подала в Панамский суд встречный иск против Портнова — за предоставление суду заведомо ложных сведений.

«Господин Портнов занимается распространением «фейк ньюз», и такой же иск мы подали и в Генпрокуратуру Украины, где он и затерялся, — заявил Новиков. — Кроме того, мы подали в ГПУ еще два иска — о возбуждении уголовного дела за попытку нападения на экс-президента 25 июля, которую совершили пророссийские активисты. А также против Госбюро расследований, за разглашение служебной информации. Эта контора «течет», как дырявая труба, и важнейшая информация по делу Порошенко почему-то оперативно попадает в фэйсбук Андрея Портнова».

Напомним, 25 июля, когда Порошенко прибыл на допрос в ГБР, двое граждан Украины пытались запрыгнуть на его личный автомобиль. Они оказались ветеранами АТО, которые хотели «отблагодарить» Порошенко за низкое качество бронежилетов, поставляемых для ВСУ в Донбасс.

«Мы будем добиваться того, чтобы нападавшие на машину экс-президента сели за решетку. Так же, как и люди, которые «сливают» внутреннюю информацию из ГБР, — заявил Головань. — Мы абсолютно уверены в том, что Петр Алексеевич не имеет отношения ни к одному из выдвинутых против него обвинений. Недаром за те 4 месяца, что дела против него расследуются в ГБР, мы не услышали ни одного внятного обвинения, кроме каких-то догадок и домыслов».

Адвокат Илья Новиков, который, по его словам, занимается «внешнеполитическими» делами против Порошенко, заявил, что юридическая DDOS-атака Портнова против экс--президента является атакой на внешний имидж всей Украины, совершаемой в интересах России. Также он пояснил, что Порошенко не является на допросы в ГБР, поскольку сомневается в объективности проводимого против него следствия.