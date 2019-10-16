Эрдоган заявил, что войска Турции не планируют занимать сирийский Манбидж

Анкара, 16 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные не планируют занимать сирийский город Манбидж.

«Турция не стремится к контролю над Манбиджем. Неважно, кто дислоцирован в этом районе Сирии — российские военные или армия Асада. Главное, чтобы в Манбидже не было террористов», — пояснил Эрдоган.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на севере Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничных районах Сирии, а также блокировка трассы М4, которую используют террористы для доставки боеприпасов.

Операция Анкары направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских террористов на севере Сирии способствовали созданию спящих ячеек ИГ, которые в любой момент могут возобновить боевые действия в САР.

15 октября подразделения Сирийской арабской армии взяли под свой контроль Манбидж и близлежащие населенные пункты. Кроме того, сирийские войска заняли две военные базы в районе Манбиджа, где ранее дислоцировались американские военнослужащие.

1 Организация запрещена на территории РФ.