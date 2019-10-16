Стало известно о новом виде мошенничества для обмана банкоматов

Москва, 16 октября. В Генеральной прокуратуре РФ рассказали о новом виде мошенничества для обмана банкоматов. По словам официального представителя ведомства Елены Малык, злоумышленники используют специальные ленты на фальшивых банкнотах.

Как отметила Малык в эфире передачи «Эфир», банкомат такую купюру воспринимает как настоящую, принимает ее, в итоге сумма зачисляется на счет. После этого злоумышленники снимают в другом банкомате уже настоящие купюры. Идентифицировать такое преступление можно только после того, как наличность в аппарате заканчивается и начинается пересчет, уточнила представитель Генпрокуратуры.

Кроме того, она указала на то, что за первые шесть месяцев текущего года суммарный ущерб от преступлений в банковской отрасли превысил показатели прошлого года и составил свыше 154 миллиардов рублей. В надзорном ведомстве полагают, что рост связан в том числе с улучшением качества работы по выявлению таких преступлений.

Ранее в Росгвардии продемонстрировали комплекс для защиты банкоматов от подрыва газом.