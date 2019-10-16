Климатолог рассказал, какая погода ждет россиян после теплого ноября

Москва, 16 октября. Аномальные морозы могут прийти в ряд российских регионов после непривычно теплой погоды в предстоящем месяце. Таким мнением с журналистами поделился кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев.

По словам климатолога, существует ряд научных работ, в которых говорится о том, что погода начинает «нервничать».

«Если один месяц оказывается непривычно теплым, то скорее всего, для того, чтобы средняя температура оказалась близкой к норме, какой-то следующий месяц окажется диаметрально противоположным по знаку и тоже аномальным», — передает слова специалиста агентство «URA.RU».

Киселев обратил внимание на то, что на сегодняшний день наблюдается два важных природных фактора. Так, сдвиг начала зимы и более размеренный переход от лета к зиме и обратно — границы времен года размываются.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометеорологического центра РФ Людмила Паршина рассказала, что предстоящий месяц может оказаться теплым почти на всей европейской территории страны. Как отметила специалист, в ноябре температура воздуха выше нормы будет наблюдаться в Ленинградской, Псковской, Новгородской, а также Вологодской областях.