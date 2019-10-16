Катырин рассказал, когда заработает платформа для жалоб предпринимателей на МВД

Электронная платформа для жалоб предпринимателей на действия представителей МВД заработает в ближайшие дни. Такую информацию в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

«В самое ближайшее время — счет идет буквально на дни — заработает электронная платформа, создаваемая специально для того, чтобы бизнес получил возможность жаловаться на незаконные действия силовых структур непосредственно «в центр», — заявил он.

Катырин пояснил, что жалоба будет поступать параллельно в одно из бизнес-объединений по выбору предпринимателя — в Торгово-промышленную палату, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловую Россию», «Опору России».

«Это позволит поддержать заявление соответствующим экспертным заключением и ускорить его рассмотрение. В бизнесе очень часто день промедления при решении острого вопроса легко может уничтожить дело, которому человек посвятил многие годы», — сказал он.

Собеседник ФАН напомнил, что созданием электронной платформы, разработать которую предложил глава государства Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию, заняты деловые объединения бизнеса и Агентство стратегических инициатив. Первые три пилотных региона, бизнес которых получит возможность высказывать свои претензии, — это Калининградская, Ульяновская области и Татарстан.

«Потом, после обкатки, начнут подтягиваться остальные регионы. Примерно то же будет и с силовыми ведомствами. МВД станет первым, на действия работников которого получит возможность напрямую, «в верха», жаловаться бизнес. Потом список будет постепенно расширен на остальные ведомства», — уточнил Катырин.

Это увеличит возможности предпринимательского сообщества по защите своих законных прав и интересов, считает президент ТПП РФ.