Украина манипулирует разведением сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР уже 2,5 года, уверен исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет отвод сил в Донбассе только при условии «семи дней тишины».

«Мы будем ожидать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, где должны сказать: «Да, семь дней не было выстрелов». На сегодня я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и будем говорить об отведении», — сказал Зеленский.

Как утверждает Владислав Дейнего, представители Украины вчера уже отказались от своих обязательств, которые были приняты на встрече контактной группы в Минске 1 октября.

«Украина должна была устранить нарушения, которые были допущены на участках разведения сил в Золотом и Петровском. Возобновление своих обязательств и устранение нарушений Украиной не требует никаких дополнительных семи дней тишины. Это не предусмотрено рамочным решением. В подпункте Д пункта 9 четко написано, что стороны обязаны оперативно реагировать на те факты нарушений условий рамочного решения, которые зафиксированы ОБСЕ», — заявил Дейнего в беседе с Федеральным агентством новостей.

Украина не выполняла условия соглашения и стороны пришли к компромиссному решению, что необходимо возобновить этот процесс на этих участках, говорит эксперт. По его словам, никаких дополнительных семи дней тишины там не предусмотрено.

«К сожалению, вчера представители Украины отказались от того, что было согласовано 1 октября. У них есть право отказываться от ранее принятых обязательств. Но оценку такому факту должны давать международные посредники — прежде всего Германия и Франция, которые являются гарантами минского переговорного процесса», — рассказал представитель ЛНР.

Зеленский не сказал ничего нового, подчеркивает Дейнего. Он поясняет, что Украина манипулировала «этой темой» более двух с половиной лет в отношении участка разведения сил в Станице Луганской.

«Они постоянно заявляли о фиктивных обстрелах и в действительности начинали стрелять на этом участке только для того, чтобы не допустить разведения сил и средств», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток.

Однако Киев уже три раза сорвал разведение. Донецкая и Луганская народные республики предприняли попытку начать разведение 9, 10 и 11 октября, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев проигнорировал сигнал и сорвал разведение.

Кроме того, в ДНР сообщили, что в районе разведения сил в Донбассе произошла перестрелка между военнослужащими 35-й бригады морской пехоты и 3-го полка спецназначения ВСУ. Украинские морпехи-радикалы отказались выполнять приказ об отводе сил.

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.