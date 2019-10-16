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Курдские боевики похвастались фейковой «победой» над армией Турции

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Курдские боевики похвастались фейковой «победой» над армией Турции

Йемен, 16 октября. Фейки об антитеррористической операции Турции «Источник мира» в Сирии распространили в Сети ресурсы курдских террористов.

Ресурсы, близкие к курдским террористам, опубликовали фотографию, на которой запечатлены сгоревшие бронетранспортеры. Авторы поста уверяют, что снимок был сделан в районе проведения операции «Источник мира». 

Однако после изучения публикации стало ясно, что курды приписали себе «победы» над турецкой армией, которых не было. На самом деле снимок был сделан в Йемене 2 октября. Опровержение опубликовал Telegram-канал «Агентство Анадолу».

Курдские боевики похвастались фейковой «победой» над армией Турции

Напомним, Турция начала операцию «Источник мира» против курдских террористов на севере Сирии 9 октября. Анкара намерена создать в регионе буферную зону — «защитный пояс» для турецких границ. Вооруженные курдские формирования под предлогом «освобождения» от запрещенного в России «Исламского государства»1 заняли территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное население. Курды не вели боевых действий против террористов, а предпочитали «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими земли.

Ранее политолог Андрей Кошкин выразил мнение, что члены Совбеза ООН осудят Турцию за военную операцию, направленную против курдов-террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Телеграм-канал «Агентство Анадолу»
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