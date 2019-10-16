Экс-соратник Навального заявил о «странных совпадениях» поездок блогера с обысками в ФБК

Москва, 16 октября. Александр Туровский — бывший волонтер штаба Алексея Навального — раскритиковал блогера за его слишком частые отъезды за рубеж. Он обратил внимание, что эти поездки уже неоднократно совпадали с обысками в штабах так называемого «Фонда борьбы с коррупцией».

«Не успел исчезнуть прошлый загар, как счастливый мажор Навальный в очередной раз улетел в приятную командировку/отдых в США. Причем такие путешествия странным образом всегда совпадают с обысками/задержаниями и иными неприятностями в отношении простых активистов», — цитирует слова Туровского REGNUM.

По его словам, у многих активистов, выступавших в поддержку Навального, — неприятности, вплоть до угрозы получения тюремного срока. Однако у самого Алексея «все будет хорошо», заявил Туровский.

По словам бывшего сторонника блогера, ему жаль «простых ребят», которые работали в штабах Навального «за идею» так называемой прекрасной России будущего.

«Но, по всей видимости, ни у активистов, ни у Навального такой России не будет. У Алексея прекрасные США, Италии, Таиланды, а у ребят — разбитые мечты и сломанные судьбы», — подытожил Александр Туровский.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ проводит обыски в 30 регионах страны в рамках уголовного дела об отмывании денег, за счет которых финансировался «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального.

Напомним, в связи с деятельностью ФБК было возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». По данным следствия, сотрудники фонда Навального с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. В сентябре в рамках расследования в штабах ФБК в разных городах России прошли многочисленные обыски.