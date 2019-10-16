Илон Маск примет участие в бизнес-форуме в Краснодаре

Краснодар, 16 октября. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме «Дело за малым!». Об этом сообщил глава департамента инвестиций Краснодарского края Виталий Воронов.

Несколько недель назад краснодарские бизнесмены разместили возле офиса Илона Маска в Калифорнии рекламный баннер с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?». На баннере был размещен QR-код, ведущий на сайт мероприятия. Кроме того, организаторы мероприятия разместили в Сети видеоролик с композицией на мотив песни «Крылатые качели», которую исполнили кубанские предприниматели на английском языке. Позднее Маск отреагировал на приглашение фразой: «Язык хорошо подвешен», написанной в Twitter на русском языке.

язык хорошо подвешен — Elon Musk (@elonmusk) 25 сентября 2019 г.

По словам Воронова, Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме посредством телемоста.

«История рождена предпринимателями, запрос от них поступил. Могу сообщить, что на данный момент времени занимаемся организацией прямого телемоста Илона Маска, который состоится 18 октября вечером на площадке форума «Дело за малым», — пояснил Воронов.

Бизнес-форум «Дело за малым» состоится 18-19 октября в Краснодаре. В мероприятии примут участие не менее 20 тысяч предпринимателей. На форуме выступит министр экономического развития России Максим Орешкин.