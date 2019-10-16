Коалиция США ликвидировала военную базу на севере Сирии

Дамаск, 16 октября. Силы международной коалиции во главе с США полностью ликвидировали свою военную базу в районе города Кобани, расположенного на севере Сирии, сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По данным прессы, ликвидация базы произошла после того, как военные альянса покинули ее.

Накануне стало известно, что подразделения сирийской армии взяли Манбидж и выдвинулись к городу Кобани, расположенному в 150 километрах к северо-востоку от Алеппо. США добровольно передали Манбидж сотрудникам военной полиции РФ и правительственным силам Сирии, оперативно эвакуировав свои подразделения к иракской границе за сутки.

На прошлой неделе Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Турции, которая направлена против курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Курдские боевики говорили, что якобы будут бороться с членами «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в России), а в действительности оказали им помощь, доставив до американских баз.

Анкара рассчитывает, что операция позволит создать зону безопасности на границе с Сирией и заблокировать трассы М-4, по которой ездят боевики и доставляют оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.