Эрдоган отказался от встречи с Пенсом, заявив о готовности говорить только с Трампом

Анкара, 16 октября. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался проводить переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.

Как передает телеканал Sky News, Эрдоган заявил, что готов поговорить только с американским президентом Дональдом Трампом.

«Я не буду с ним разговаривать. Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим», — сказал турецкий лидер.

Напомним, Турция 9 октября начала на севере АР антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдов, цель которой заключается в том, чтобы создать буферную зону вдоль турецко-сирийской границы для предотвращения передвижения террористов по трассе М-4.

Операция Турции нацелена на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал операцию Анкары в Сирии. По его словам, Кремль рассчитывает, что операция Турции в Сирии против курдов будет пропорциональна целесообразности.

Американский президент Дональд Трамп в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Анкаре следует незамедлительно прекратить боевые действия в Сирии. Позже стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции против турецких министерств обороны и энергетики, а также против глав этих ведомств.

Трамп во вторник сообщил, что вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео в среду отправятся с визитом в Турцию в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии.