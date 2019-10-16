Экс-юрист ФБК назвал циничными планы Навального пересидеть тяжелые времена в США

Москва, 16 октября. Опальный блогер Алексей Навальный отправился за океан, чтобы пересидеть там тяжелые времена и подумать о нелегкой судьбе «оппозиционного диктатора». Об этом сообщил в своем Telegram-канале экс-юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Виталий Серуканов.

По словам бывшего адвоката ФБК, «Навальный цинично отсиживается за бугром», пока у его единомышленников, которые с его подачи организовывали массовые беспорядки в Москве, проходят обыски.

«Цинично, гадко по отношению к своим же, но, если честно, когда было по-другому? Кто-то вообще удивлен сейчас?» — написал Серуканов.

Как сообщалось ранее, Навальный намеревался скрыть от сподвижников свой очередной «отпуск», в который он отправился с сотрудником ФБК Георгием Албуровым, для чего разместил в своем Instagram-аккаунте сторис с коллегой прямо из здания аэропорта. Из их разговора следовало, что предстоит поездка в Ростов-на-Дону. Примечательно, что после этого Навального увидели в воздушной гавани Нью-Йорка.

Ранее у Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) появились вопросы к Навальному, который, согласно данным ведомства, не оплатил штраф в размере 24 тысяч рублей по решению от 9 октября текущего года.

Стоит отметить, что денежные вопросы являются самыми болезненными для скандального блогера. Как оказалось, Навальный отправляет в «бан» всех, кто поднимает тему финансирования его фонда.

Напомним, Басманный суд российской столицы арестовал счета ФБК Навального в связи с уголовным делом об отмывании денег. Согласно версии следствия, с 2016 по 2018 год сотрудники фонда нелегально получали средства в иностранной валюте, вносили их через банкоматы на счета московских кредитно-финансовых учреждений, а после этого переводили на счета ФБК.