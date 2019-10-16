Экс-депутат Рады предложил «формулу Журавко» вместо «формулы Штайнмайера»

Депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко назвал шествие националистов в Киеве, прошедшее 14 октября под лозунгом «Нет капитуляции!», прямым призывом к продолжению братоубийственной войны в Донбассе, а в криках «Зелю геть!» политик рассмотрел преступление, предусмотренное статьей 109 Уголовного кодекса Украины. После этого бывший парламентарий предложил для установления мира на Украине принять «формулу Журавко», а не «формулу Штайнмайера».

«Если президенту [Владимиру] Зеленскому непонятно, что это было, или он считает это достаточно безобидным, то я открою ему глаза на то, что это то же самое, что и было с [Виктором] Януковичем, когда толпа ему вначале кричала «Геть!», а потом реально выгнала из страны под реальной угрозой его убийства. Всякий юрист квалифицирует призывы «Зелю геть!» как преступление по статье 109 УК Украины «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»», — написал в Facebook Алексей Журавко.

Бывший украинский парламентарий посоветовал Зеленскому «либо положить заговорщиков на улице при совершении ими насильственных действий, либо расстрелять их при попытке к бегству, или хотя бы изолировать их от общества и привлечь к уголовной ответственности, публично осудив, дабы другим неповадно было, а в стране установились мир и законность». В пример Журавко привел турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который после неудавшейся попытки госпереворота летом 2016 года снял с должностей сотню тысяч госслужащих, а тысячу отправил за решетку.

Но, по словам политика, Зеленский позволяет национал-радикалам бесчинствовать на улицах украинских городов, потому что он с ними заодно.

«Настал момент, когда с уверенностью можно утверждать, что традиционно мирными способами (через выборы, референдумы и т. д.) остановить войну на Украине и войну Украины против Донбасса невозможно, — констатировал Журавко. — Против президента войны [Петра] Порошенко проголосовали 73% избирателей, отдавших голоса за президента мира Зеленского. Но прошло полгода и всем видно, что Зеленский обманул своих избирателей. Очередным подтверждением этого обмана был день 14 октября 2019 года, когда в Киеве бушевали националисты, крича «Нет капитуляции!». В тот день Зеленский поехал в Донбасс награждать и прославлять военных за то, что они каждый день стреляют по мирному населению. При этом он от всей его Зеленской души сказал: «Пусть Покрова Пресвятой Богородицы, которая всегда помогала казакам, поможет и нам защитить Отечество!» Что тут добавить?!»

По мнению экс-депутата Рады, Зеленский делал вид, что выполняет недвусмысленные рекомендации президента США Дональда Трампа о необходимости договориться с Россией и Владимиром Путиным, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Зеленский вроде бы и дал Леониду Кучме указания и полномочия подписать с ЛНР и ДНР документ по «формуле Штайнмайера». Но вскоре, когда политические банкроты, которым избиратели Украины не дали голоса, в лице Андрея Билецкого и его подельников сделали ультиматум президенту и всей власти Украины о недопущении выполнения Минских соглашений, президент Зеленский обгадился на полные штаны. И так в течение всех трех дней, когда было открыто окно возможностей для разведения войск в Золотом и Петровском. У Зеленского, оказывается, то ли воли не хватило, то ли так его ни во что не ставят нацики, что он действительно не способен управлять армией и правоохранительными органами, которые должны вовремя ставить на место нарушителей закона. Выходит, и [Арсен] Аваков ему ничем не может помочь, но и в этом случае президент Зеленский не принимает необходимых и своевременных кадровых решений. Он пошел на поводу у нарушителей закона», — отметил Журавко.

Политик также сообщил, что массовость прошедшей акции в Киеве была обеспечена за счет приезда в украинскую столицу нацистов и желающих заработать на участии массовке жителей других городов.

«Действующие силы очередных беспорядков и хаоса на Украине в 2019 году применяются те же, что и в 2013-2014 годах. Значит, и спонсоры этих мероприятий могут быть теми же — американо-евронатовскими, — предположил Журавко. — После нацистско-фашистского шабаша 14-го октября все СМИ Украины истерят по поводу того, что «ни в коем случае нельзя соглашаться на применение «формулы Штайнмайера», иначе это сдача Украины России и поражение в многолетней войне». А это уже не оговорки отдельных ведущих и журналистов! Это уже тщательно проработанная и заранее продуманная идеология и позиция. <…> Этим будет оправдываться дальнейшее продолжение войны в Донбассе и убийство граждан Украины по обе стороны линии соприкосновения. Потому что эта война очень выгодна и прибыльна тем, кто хочет ее продолжения».

Алексей Журавко предложил свою формулу, которая все-таки позволит завершить братоубийственную войну на Украине.

«Население Донбасса обладает в полном объеме теми же правами, что и любой народ, все люди на планете Земля! Так вот, это население самостоятельно, попросив поддержки у соседних государств, может предпринять меры к отражению агрессии со стороны нацистских бандформирований, которые уже шестой год прячутся под видом «Вооруженных сил Украины», обстреливая мирные населенные пункты и убивая мирное население. Да и сами ВСУ не могут, исходя из норм Конституции Украины, использоваться властью против своего же народа. И если комбатанты Донбасса освободят себя и мирное население Украины от фашистского режима власти, то это должен поддержать весь мир, все прогрессивное человечество! Это будет и законно, и справедливо. Время пришло! Если ничего не делать, то это прямое соглашательство с уничтожением узников в большом концлагере, в которую превратили Украину», — призвал Журавко своих земляков в соцсети.

А в комментарии Федеральному агентству новостей бывший депутат Рады добавил, что его формула могла бы быть более радикальной.