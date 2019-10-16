Беглов осмотрел новые медучреждения в Осиновой Роще

Санкт-Петербург, 16 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил детскую поликлинику № 63 и стоматологическую клинику № 4 в историческом районе города Осиновая Роща.

Градоначальник осмотрел обширную территорию детской поликлиники № 63 в Парголово и оценил современное оборудование для лечения юных жителей Петербурга, сообщают «Невские новости».

Прием маленьких пациентов в Парголово ведут четыре участковых педиатра, ЛОР-врач, окулист, хирург-уролог, детский гинеколог, невролог, ортопед, а также проводятся УЗИ и ЭКГ. На сегодняшний день в пользовании детского медучреждения находится современное оборудование общей стоимостью 26,2 миллиона рублей. Новая техника в поликлинику была закуплена в прошлом году.

16 марта Александр Беглов, выполняя объезд учреждений с проверкой, поручил обеспечить открытие данной детской поликлиники. Учреждение открыли 31 мая 2019 года. За это время в поликлинике прикрепились более пяти тысяч детей.

Кроме того, Александр Беглов посетил новый филиал стоматологической клиники № 4 в Осиновой Роще, которую открыли 1 июля 2019 года. Также по поручению губернатора свои двери для пациентов открыло головное поликлиническое отделение № 3, где теперь установлено современное лечебное и диагностическое оборудование. С момента открытия его посетили 3697 взрослых и 4226 детей.