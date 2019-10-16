Россия обернула операцию Турции против курдских боевиков во благо Сирии

Москва, 16 октября. Американское агентство Bloomberg назвало президента РФ Владимира Путина «хозяином» Ближнего Востока из-за того, что Россия смогла обернуть операцию Турции против курдских боевиков во благо Сирии, считает политолог Александр Перенджиев.

Москва воспользовалась кризисом на севере Сирии и турецкой операцией против курдов «Источник мира» и помогла Сирийской арабской армии Башара Асада взять под контроль территорию, ранее захваченную курдскими формированиями.

Член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев напомнил, что курды составляют 8–9% населения Сирии и живут компактно. Однако с началом войны они решили воспользоваться шансом и захватить территории САР, чтобы в дальнейшем добиться создания собственного государства. Всестороннюю поддержку курдам оказал Вашингтон, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. По указу США курдские боевики сотрудничали с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Политолог сравнил ИГИЛ1 и курдские отряды с сообщающимися сосудами – боевики действовали сообща, а террористы постоянно перетекали из одной организации в другую.

При этом методы курдских боевиков не отличаются от методов ИГИЛ: они практиковали расправы над мирным населением, держали в страхе граждан Сирии, чем настроили против себя сирийцев.

Bloomberg отметило, что операция Турции на севере Сирии позволила Москве получить преимущество на Ближнем Востоке и обернуть его во благо Дамаска. Операция «Источник мира» вынудила американских военных покинуть страну, а министерство обороны РФ во главе с Сергеем Шойгу воспользовалось этим и помогло Асаду взять под контроль официальных властей Сирии захваченную курдскими боевиками территорию.

Курды, поддерживаемые международной коалицией во главе с США, удерживали богатый нефтью район Сирии. После ухода американских военных САА за несколько дней вошла в Манбидж. Теперь город находится под контролем Дамаска, а российская военная полиция помогает патрулировать территорию.

«Россия столь хитро разыграла американо-курдо-турецкую партию в Сирии, что вывела в плюс откровенно негативные, на первый взгляд, сценарии», — отметил Перенджиев в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Турция вполне справедливо видит в курдских боевиках угрозу своей безопасности. Кроме того, притязания курдов опасны и для ослабленной Сирии. Предательство США курдов позволило России вернуть богатые ресурсами территории под контроль Дамаска. Это не только даст Сирии политическую свободу, но и обеспечит финансами для восстановления страны.

«Безусловно, эта заслуга России замечена всеми игроками региона, сделаны соответствующие выводы. Имидж Москвы как миротворца, успешного дипломата и надежного партнера на Ближнем Востоке в последние годы стремительно укрепляется», — заключил эксперт.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции турецких ВС является создание на севере САР буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы и куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Операция «Источник мира» направлена против вооруженных курдских формирований. Под предлогом борьбы с ИГИЛ (организация запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом курды оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

1 Организация запрещена на территории РФ.