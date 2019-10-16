Военкор Олег Блохин назвал Клариссу Уорд из CNN «тупой овцой» за фейк о ЧВК «Вагнера»

Журналистка CNN Кларисса Уорд создала очередной фейк о ЧВК «Вагнера», причислив к ней военного корреспондента Олега Блохина. Журналист прокомментировал ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН).

С чего все началось

На территории брошенной ВС США базы в районе населенного пункта Манбидж в Сирии были сняты несколько видеороликов, на котором русские осматривают брошенную американцами военную базу. Кадры, снятые на оставленном американском пункте, произвели широкий резонанс в американском сегменте социальных сетей.

Особенно отличилась на фоне прочих шеф международного отдела телеканала CNN Кларисса Уорд. На своей странице в Twitter она выложила видео с брошенной американской базы, представив человека на видео как сотрудника ЧВК «Вагнера» (дословная цитата – «боец «Вагнера»», Wagner Fighter).

Дискуссия в Сети

На данный момент оригинальное сообщение журналистки CNN недоступно – Кларисса Уорд скрыла содержимое поста после развернувшегося обсуждения. Пользователи соцсетей раскритиковали Клариссу за недостоверность сведений и пояснили, что автором ролика является российский военный корреспондент Олег Блохин.

«Этот твит - все, что вам нужно знать о компетенции CNN. Олег Блохин, российский журналист, теперь боец ЧВК», — пишет @Mode_SD.

This tweet is all you need to know about CNN competence

. Oeg Blokhin, russian jorno is now a PMC fighter :) — Mode_SD (@Mode_SD) October 15, 2019

«Боже, какие же вы люди доверчивые! Он известный журналист! Он поставил ЧВК как место работы (на странице в Facebook) в качестве мема... Он никогда не работал на «Вагнера», и «Вагнер» не занимал Манбидж», — отмечает @SyriaObserve.

God you people are gullible. He's a well-known journalist aha. https://t.co/ONBGjzcZIt

He put PMC as place of work as a meme... he has never worked for Wagner nor is Wagner is the vicinity of Manbij

Retract this statement. — Observer (@SyriaObserve) October 15, 2019

Разгоревшаяся дискуссия вынудила Клариссу Уорд в срочном порядке давать опровержение своих слов. Она сообщила, что не знала о том, что человек на видео является российским журналистом – что еще раз подтверждает некомпетентность Уорд как журналиста, потому что Олег Блохин уже несколько лет работает военным корреспондентом на территории Сирийской Арабской Республики.

I incorrectly identified this man as a Russian PMC - apparently he is a correspondent for Blokhin who spend a lot of time on frontlines with Russian troops in Syria https://t.co/lX0QL8She7 — Clarissa Ward (@clarissaward) October 15, 2019

Кларисса Уорд — «тупая овца»

Федеральное агентство новостей (ФАН) решило узнать у самого Олега Блохина отношение к Клариссе Уорд и ее деятельности. Журналист прислал в редакцию ФАН эксклюзивный видеокомментарий, в котором отметил возросший резонанс после публикации видео с базы ВС США.

«Мы побывали на американской базе. При этом, как мне сообщили, Twitter-сообщество, особенно англосаксонское, очень возбудилось по этому поводу – хотя непонятно, почему. Базу ведь оставили сами американцы», - подчеркнул российский журналист.

Также Олег Блохин выразил удивление, почему его «трудоустроили» бойцом ЧВК «Вагнера», и передал личный привет Клариссе Уорд.

«Просто скажу, что она тупая овца из конченной помойки. Мы так и будем называть тех, кто лепит фейки, лепит глупости, не задумываясь. Она могла хотя бы узнать у меня – являюсь ли я тем, кем она меня объявила», — заявил военкор.

Исход США из Манбиджа

14 октября, на фоне антитеррористической операции ВС Турции «Источник мира», Соединенные Штаты Америки передали России контроль над районом сирийского города Манбидж, который был занят в 2016 году силами курдских формирований.

Американским военнослужащим был установлен дедлайн в 24 часа на вывод всех подразделений из города. Уже 15 октября, согласно заявлению Минобороны РФ, подразделения Сирийской арабской армии (САА) взяли населенный пункт под свой контроль, а российская военная полиция продолжила патрулирование северо-западных рубежей района Манбиджа.

Российское военное ведомство также сообщило о том, что американцы полностью покинули свои пункты базирования в поселении Дадат, расположенном к северу от Манбиджа на берегу реки Саджу, вдоль которой пролегала линия разграничения между курдскими боевиками и протурецкими силами.

«Эти русские везде!»

Отметим, что Кларисса Уорд не первый раз попадает под пристальное внимание в связи с Сирией и ЧВК «Вагнера». В 2016 году журналистка вела съемки фильма телеканала CNN в удерживаемых исламистами сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, причем там Уорд ходила в черном никабе. В то время она была, возможно, единственным западным журналистом, тепло принятым на контролируемой боевиками территории. Сопровождал ее в поездке известный исламистский пропагандист Билал Абдул Карим, связанный с боевиками запрещенной в РФ международной террористической сети «Аль-Каида»1.

В конце мая этого года Кларисса Уорд во главе съемочной группы CNN приехала в Центральноафриканскую республику. Журналисты с самого начала призналась, что их интересует «иностранное присутствие в стран»е. Однако позже выяснилось, что под «иностранным» она имела в виду «российское». Правда целью была не фиксация реальной помощи России жителям ЦАР, а фабрикация фейка о ЧВК «Вагнер».

Уорд с коллегами предлагала местным жителям, которых приглашала на кастинг в столичный отель «Леджер», деньги за то, чтобы они прочитали подготовленный CNN текст о «плохих русских». Об этом стрингеру Федерального агентства новостей рассказывал один из участников кастинга.

Не все согласились лгать за деньги, однако героев для своего фейка Уорд все же нашла. Родригес Бобосси и Эритье Банале поучаствовали в съемках CNN. Они рассказывали о якобы работе российских геологов в Яве. Позже, правда, они признались, что сказали то, что Уорд попросила их сказать. Команда CNN заплатила им за это по сто долларов. На самом деле никаких русских в Яве нет.

Создается впечатление, что Кларисса Уорд видит сотрудника ЧВК «Вагнера» в любом россиянине в «горячей точке» мира. Федеральное агентство новостей (ФАН) продолжит пристально наблюдать за деятельностью американской журналистки и ее попытками создавать новые фейки о «российском присутствии» в других странах.

1 Организация запрещена на территории РФ.