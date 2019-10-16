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Путин рассчитывает, что ситуация с непоступлением людям денег не повторится

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Путин рассчитывает, что ситуация с непоступлением людям денег не повторится

Москва, 16 октября. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ситуаций, когда деньги не дошли до людей, больше не будет. С таким заявлением глава государства выступил на специальном совещании по вопросам ликвидации последствий летнего паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

«Надеюсь, что не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят», — сказал российский лидер. 

Глава российского государства потребовал, чтобы чиновники выполняли работу с «душой и сердцем», помогая пострадавшим от паводка в Иркутской области россиянам. Те, кто не может работать таким образом, «не туда попали», заявил Путин. 

Российский президент подчеркнул, что пострадавшие от наводнения граждане рассчитывают на помощь властей. 

Напомним, паводок в Иркутской области начался в начале лета этого года. Из-за продолжительных дождей вода в реках поднялась до критического уровня, было потоплено несколько сотен домов.

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