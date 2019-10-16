Онищенко представил свою концепцию широко обсуждаемого закона о виноградарстве

Депутаты Госдумы вместе с отечественными виноградарями в среду, 16 октября, обсудили на круглом столе вопросы развития в России отрасли виноградарства и виноделия. Ранее Госдума на стадии третьего чтения после бурного обсуждения отклонила законопроект «О развитии виноградарства и виноделия в РФ», предложив разработать новую редакцию документа. Основанием для такого решения, по словам спикера Госдумы, стало мнение, что закон в предложенной форме не решал вопросы формирования и защиты отрасли, а также недостаточно защищал отечественного производителя.

Одним из активных сторонников принятия в России закона о виноградарстве является первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Размышления парламентария об отечественном виноградарстве, а также концепция нового закона стали темой авторской колонки Геннадия Онищенко для Федерального агентства новостей.

Почему России необходим закон о виноградарстве. Колонка Геннадия Онищенко

Лакомство знати

Отечественное виноградарство имеет древнейшие корни. Первые попытки перевести эту отрасль на государственный уровень были в России еще при царе Михаиле Федоровиче, первом самодержце из династии Романовых. В 1613 году по его указу под Астраханью был создан специальный сад, откуда виноград поставлялся к царскому столу.

Почти «промышленным» виноградарством в России занимался Петр I, по приказу которого после взятия Азова были высажены виноградники на Дону. Территория Российской империи постоянно расширялась, были присоединены земли, на которых издревле выращивался виноград, но до революции все это оставалось, скорее, забавой и лакомством знати.

Бурный расцвет виноградарства в СССР

Бурное развитие по-настоящему промышленного виноградарства в нашей стране пришлось на советское время, благодаря успехам великого русского ученого-селекционера Ивана Мичурина. Именно тогда пришло понимание, что виноград — это очень важная составляющая питания. Пик развития отечественной виноградной отрасли, в том числе ее научная составляющая, пришелся на 1980-е годы. В то время на территории СССР виноград выращивался и культивировался на площади более 107 тысяч гектаров.

Кавалерийская атака на виноградники

Наступил 1985 год, была провозглашена крайне актуальная задача по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Но решалась эта задача методами, больше похожими на кавалерийскую сабельную атаку, а не на системную работу. Именно тогда виноградарство в нашей стране понесло огромные потери, хотя, борясь с алкоголизмом, именно эту отрасль следовало не губить, а поощрять. Вместо этого повсеместно вырубались уникальные виноградники, в том числе в Крыму, хотя всем известно, что виноград идет не только на вино, но и в пищу.

Именно тогда отечественному виноградарству был нанесен серьезный урон, в том числе его научной составляющей. В частности, была фактически загублена многолетняя работа советских селекционеров по созданию автохтонных сортов винограда.

Заслон подкрашенной спиртовой бурде

Еще один удар по отечественному виноградарству был нанесен в 1990-е годы, и я был один из тех, кто всеми силами пытался этому противостоять. Не без моего участия в 2000-х годах удалось закрыть прилавки наших магазинов для вин из Молдавии и Грузии, и причина этого запрета была простая: они поставляли нам откровенный фальсификат.

Напомню, в то время Молдавия официально была в состоянии производить только 23 миллиона декалитров вина, которое можно было называть молдавским. А когда я закрывал в России продажу вин из Молдавии, на нашем рынке продавалось более 45 миллионов декалитров так называемого «молдавского вина». Абсолютно ясно, что львиная доля этих объемов было никакое не вино, а подкрашенная спиртсодержащая бурда, и еще не факт, что спирт был пищевым!

Такая же ситуация была и с грузинскими винами. Грузия тогда могла производить 7,5 миллионов декалитров вина в год, включая редкие сорта, требующие чуть ли не ручного исполнения. А у нас в то время бутылки с фальшивым «Киндзмараули» стояли на всех прилавках — от Чукотки до Калининграда!

Обилие дешевого привозного фальсификата окончательно подкосило отечественную винодельческую отрасль, и даже запреты, к сожалению, не помогли выправить ситуацию.

Как бодяжили «отечественное вино»

После введения запрета на ввоз молдавских и грузинских фальсификатов я приглашал наших виноградариев и предлагал им занять освободившуюся нишу. Я говорил им: вот вам рынок, давайте — развивайтесь!

Увы, этого так и не произошло. Наши производители пошли по другому пути: вместо того, чтобы расширять площади отечественных виноградников, они стали завозить из Молдавии, да и не только, импортные виноматериалы, из которых здесь — скажу прямо — бодяжили нечто, что считалось «отечественным вином». Этот процесс стыдливо называли купажированием, хотя к настоящему купажу то, что попадало на наши прилавки, никакого отношения даже близко не имело. На выходе продукция получалась даже хуже, чем то, что изначально завозили.

Виноград до 50-й параллели

Сегодня в нашей стране виноградники в основном произрастают в теплых регионах, южнее 50-й параллели, хотя исторически виноград выращивали и гораздо севернее, в том числе в Подмосковье. Сегодня в России виноград выращивают примерно на 107-110 тысячах гектаров. На практике же под виноградарство регулярно используется только около 60-65 тысяч гектаров.

Самым винодельческим районом у нас является Краснодарский край, который ежегодно производит до 200 тысяч тонн винограда. На втором месте Дагестан, где производят до 170 тысяч тонн, но там из-за особенностей географии линейка производимых сортов винограда поразнообразнее. Затем идут Ростовская область и Ставропольский край, которые вместе ежегодно производят 200-240 тысяч тонн винограда. Однако нужно понимать, что, поскольку отечественная селекция практически погибла, сегодня виноградная лоза в основном ввозится к нам из-за рубежа.

Особая тема — это виноградарство возвращенного в лоно России Крыма, где произрастает около 100 сортов винограда, в том числе автохтонных.

Из ежегодно производимых в России 400-450 тысяч тонн винограда примерно 200 тысяч тонн употребляется в пищу, а 240 тысяч тонн идет на вино. Но на 90% отечественное вино в России производится из привозных виноматериалов.

Возрождение виноградарства в России

Сложившуюся ситуацию нужно как можно скорее менять, именно поэтому нам жизненно необходим закон о виноградарстве. Речь идет о возрождении отечественного виноградарства как самостоятельной отрасли агропромышленного комплекса сельского хозяйства. А для начала нам нужно вернуться к той площади виноградников, в первую очередь крымских, которые были у нас в советское время.

Для всех очевидно, что возрождение отечественного виноградарства невозможно без системной государственной работы. Нам нужно в современных условиях возродить и приумножить то, что создали наши предки — начиная от времен династии Романовых и ориентируясь на достижения советского времени.

Мы должны сделать все, чтобы обеспечить нашу страну отечественным виноградом и возродить виноделие. Считаю, что виноделие может сыграть важную роль в том числе в переводе россиян с северного типа потребления алкоголя на южный. Напомню, при северном типе потребления предпочтение отдается крепким напиткам, при южном — люди употребляют в основном вино. Уход от северного типа потребления алкоголя — первый шаг к тому, чтобы прекратилось спаивание нашего населения.

Нам нужно воссоздавать свой винодельческий рынок, а также пытаться распространить виноград севернее 50-й параллели, что поможет серьезно расширить пищевую корзину россиян.

Что делать

Закон о виноградарстве должен отражать многие факторы, все перечислять не буду, остановлюсь на нескольких, на мой взгляд, наиболее важных. Считаю, что в новом законе должно быть предусмотрено следующее:

— Корректировка терминологии, потому что пока в этой отрасти происходит чехарда.

— Законодательно закрепить технологические правила производства винодельческой продукции.

— Сохранить госконтроль над производством этой продукции для обеспечения ее безопасности и качества.

— Четко прописать меры по противодействию нелегальному обороту винодельческой продукции, а также определить понятие фальсифицированной и контрафактной продукции.

— Ввести обязательные требования к этикетке, чтобы потребителю было сразу понятно, к какому классу винодельческой продукции относится тот или иной напиток.

— Законодательно закрепить защиту национальных названий вина по географическому признаку, например, «Абрау-Дюрсо», «Массандра» и так далее.

— Необходимо обязательное декларирование количества выращенного винограда.

— Также считаю важным привлечение общественности к контролю за соблюдением этого закона, для этого считаю необходимым создание дегустационных комиссий.

Это только часть требований, которые, на мой взгляд, должны быть учтены в новом законе. Только так можно добиться повышения качества продукции отечественного виноградарства и его части — виноделия. Предлагаемая концепция закона сделает эту отрасль конкурентоспособной, при этом будет обеспечены права граждан по части безопасности и качества продукции.

Если мы закрепим в законе весь комплекс необходимых мер, это станет системной концептуальной предпосылкой для возрождения в нашей стране виноградарства и виноделия. Напомню, аналогичные законы уже есть в некоторых странах бывшего СССР, а мы тут пока опаздываем. Нам нужно решать эту задачу быстро и эффективно. Россияне это заслужили.