Эрдоган обвинил в лицемерии Запад, осудивший операцию против курдов

Анкара, 16 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США и Европу в лицемерии из-за их критики операции против курдских террористов в Сирии.

Эрдоган назвал Рабочую партию Курдистана (РПК) и запрещенное в России «Исламское государство»1 «проектами» недругов Турции.

«Обращаюсь к странам НАТО: когда РПК и YPG (силы самообороны сирийских курдов. — Прим. ФАН) стали членами НАТО? Почему я об этом не знаю? — задал риторический вопрос турецкий президент. — Почему страны НАТО поддерживает YPG? Я призываю вас быть не против нас, а за нас».

Президент Турции обвинил западные страны в лицемерии, заявив, что «союзники в лицо говорят одно, а за спиной — другое».

«Наши союзники предпочли действовать с YPG, а не с нами. Нас критикуют за эту операцию [против курдских террористов] и даже требуют, чтобы мы ее остановили. Но 900 снарядов [со стороны YPG] по нашим городам попали, 20 наших граждан погибли, 70 раненых, — констатировал Эрдоган. — Но нам никто [из западных стран] не позвонил. Им нельзя доверять».

Турецкий лидер обвинил США в поставке вооружений курдским бандформированиям. Он отметил, что оружие Вашингтон поставляет грузовиками через территорию Ирака.

«Террористы построили около 90 километров туннелей. Откуда они цемент получают? Его дает французская компания, — добавил Эрдоган. — Как вы это объясните? Они не могут это скрыть, все видно. Но им за это придется заплатить».

Напомним, 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» против курдских террористов на севере Сирии. Ее целью является создание в регионе буферной зоны — «защитного пояса» для турецкой границ. Вооруженные курдские формирования под предлогом «освобождения» от «Исламского государства» заняли территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное население. Курды не вели боевых действий против террористов, а предпочитали «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими земли.

Ранее политолог Андрей Кошкин предположил, что члены Совбеза ООН осудят Турцию за военную операцию, направленную против курдов-террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.