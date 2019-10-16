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Армия Сирии освободила Ракку от курдов-террористов

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Армия Сирии освободила Ракку от курдов-террористов

Дамаск, 16 октября. Отряды Сирийской арабской армии (САА) впервые за пять лет вошли в город Ракка, который был захвачен террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и контролировался курдскими террористическими формированиями.

«Передовые отряды сирийской правительственной армии вошли в Ракку впервые за пять лет и установили несколько наблюдательных пунктов в городе», — сообщил источник РИА Новости.

Ранее Ракка была столицей ИГИЛ1, а в 2017 году была захвачена курдскими боевиками под протекторатом международной коалиции во главе с США. Город был разрушен и буквально стерт с лица Земли. Курды вывезли остатки боевиков ИГИЛ из Ракки и инкорпорировали в свои отряды.

В среду также стало известно, что подразделения Сирийской арабской армии заняли две военные базы в районе Манбиджа, где ранее дислоцировались американские военнослужащие. В настоящее время сирийские военнослужащие укрепляют позиции в окрестностях Манбиджа, а также перебрасывают к городу тяжелую бронетехнику и вооружение.

Армия Сирии освободила Ракку от курдов-террористов

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции турецких ВС является создание на севере САР буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы и куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Операция «Источник мира» направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с ИГИЛ курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом курды оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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