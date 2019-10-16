Правительство национального согласия (ПНС) превращает Ливию в террористическую угрозу для Северной Африки и Ближнего Востока. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

База для боевиков

Ливия рискует превратиться в главную базу боевиков на севере Африки, откуда они распространяются во многие страны и континенты. Такое заявление сделал в среду, 16 октября, глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

«Ливия рискует превратиться в главную базу терроризма на севере Африки, откуда эта зараза распространяется на многие страны континента», — заявил Лавров в Сочи на открытии 18-го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ

Ранее Федерального агентство новостей сообщало о том, что Ливия сегодня превращается в новый крупнейший оплот «Исламского государства»1 (организация запрещена на территории РФ). Кроме того, туда активно продолжают передислоцироваться боевики и других крайне радикальных группировок, получивших боевой опыт в Сирии, прежде всего — из «Джебхат ан-Нусры»1 (также запрещена в Российской Федерации).

Мировая угроза

Как отметил Владимир Соловейчик, поддерживаемое странами НАТО ливийское Правительство национального согласия, размещающееся в Триполи, не только не контролирует в должном объеме территорию Ливии, не только не борется с террористами, но и само состоит из террористов. ПНС склонно применять к своим политическим противникам террористические методы.

«Силовики» ПНС пытают людей никак не хуже, чем это делала наказанная советским судом бериевская банда. В этой ситуации ПНС медленно, но верно само превращается в террористическую угрозу для Северной Африки и всего «большого Ближнего Востока», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, для того, чтобы не допустить расширения нового очага террористической опасности, крайне необходимы согласованные действия всех противников террористических организаций внутри Ливии (здесь центром консолидации могли бы послужить силы фельдмаршала Халифы Хафтара) и международная кампания давления на страны НАТО, прежде всего, США, чтобы побудить их отказаться от вмешательства в ливийские дела.

«И разумеется, необходима координация усилий всех заинтересованных сторон, чтобы не допустить притока в Ливию новых участников террористических сетей из-за рубежа», — заключил Владимир Соловейчик.

Освободить Триполи от террористической чумы

По словам политолога Ивана Аркатова, в Ливии пытаются создать новую базу террористов в регионе и активизировать источник нестабильности в мире. В Сирии благодаря России этого не получилось сделать.

«Сейчас выжившие в Сирии боевики вместе с террористами из ПНС пытаются бороться против Ливийской национальной армии (ЛНА. — Прим. ФАН) Халифы Хафтара. Его армия сегодня противостоит террористам «Исламского государства» и их союзникам, которые засели в Триполи», — пояснил Иван Аркатов.

Политолог обратил внимание, что террористические группировки в Ливии прикрываются личиной ПНС. Они стараются перейти от обороны к нападению.

«Нужно максимально оперативно разворошить и уничтожить это осиное гнездо (Триполи. — Прим. ФАН), чтобы Ливия не превратилась в мощнейший оплот терроризма в мире», — заключил Иван Аркатов.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война, в которую Совбез ООН позволил вмешаться силам стран Запада. Война закончилась гибелью создателя современной Ливии Муаммара Каддафи, десятки тысяч граждан страны погибли или стали беженцами, в стране хозяйничали иностранные боевики и террористы из международных исламистских группировок, таких как «Аль-Каида»1 (запрещена в России) и «Исламское государство».

В 2014 году гражданская война вспыхнула снова из-за раздоров между парламентом и ПНС. Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала операцию против многочисленных группировок боевиков, прикрывающихся Правительством национального согласия во главе с Файезом Сараджем. При этом через территорию Турции в Ливию проникает не только вооружение и техника, но и боевики, в частности вывезенные из Сирии джихадисты.

1 Организация запрещена на территории РФ.