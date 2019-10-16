Долги могут поставить крест на поездках Навального за границу

Москва, 16 октября. Скандальный блогер Алексей Навальный может оказаться невыездным из-за накопившихся долгов.

У Федеральной службы судебных приставов России есть претензии к псевдооппозиционеру — Навальный, согласно данным сайта ведомства, не оплатил штраф в размере 24 тысяч рублей по решению от 9 октября.

При этом сам Навальный в начале октября уехал в Варшаву на Форум Бориса Немцова, где одним из спикеров мероприятия был американский политолог, профессор Стэндфордского университета Фрэнсис Фукуяма, а потом отправился в Нью-Йорк.

Скандальный блогер очень часто ездит за границу по разным причинам: участие в организованных оппозицией мероприятиях, за деньгами к спонсорам и на отдых с семьей, отметил Nation News. Однако отношение Навального к долгам может поставить крест на его поездках — блогеру осталось добрать неоплаченных долгов на шесть тысяч рублей, и судебный пристав может внести его в стоп-лист на выезд из России, согласно 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Многих мучает вопрос, как Навальный выезжает за рубеж, имея куда более значительные долги. Суд постановил, что «оппозиционер» должен выплатить штрафы на сумму около 5 млн рублей за организацию незаконных митингов в Москве в июле-августе, но пока он этого не сделал. При этом на сайте исполнительных производств эти данные не значатся.

В прошлом году Навальному уже запрещали покидать страну из-за непогашенной задолженности по делу «Кировлеса». В ноябре блогер пожаловался подписчикам в Twitter, что не смог уехать в Страсбург на оглашение решения Европейского суда по своему делу. Затем скандалист быстро выплатил необходимую сумму.