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Массовая вооруженная драка произошла на показе «Джокера» в США

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Массовая вооруженная драка произошла на показе «Джокера» в США

Калифорния, 16 октября. Четыре человека устроили драку с применением оружия в кинотеатре США во время фильма «Джокер».

Инцидент произошел в калифорнийском городе Бербанк во вторник вечером, 15 октября. В полицию поступило сообщение, что в кинотеатре AMC Burbank 16 дерутся зрители. Когда офицеры прибыли на место происшествия, потасовка прекратилась.

Полицейским удалось вычислить одного из участников драки — у него была травмы головы. Предположительно, мужчину ударили стеклянной бутылкой. В настоящее время правоохранители расследуют инцидент, как нападение со смертельным оружием, сообщает THR.

Ранее несколько американцев направили руководству Warner Bros. письмо с критикой фильма «Джокер». По мнению зрителей, в кинокартине показана чрезмерная жестокость. Жители США выразили обеспокоенность, что злодеи будут вызывать у людей сочувствие, и попросили студию положить конец демонстрации насилия в кино.

Фильм режиссера Тодда Филлипса «Джокер» получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Драма с Хоакином Фениксом в главной роли вышла в кинотеатрах в начале октября. Кассовые сборы «Джокера» в России на данный момент превысили миллиард рублей.

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Источник: THR
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