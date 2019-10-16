Малькевич назвал победой исключение террориста Хадиа из спикеров форума Россия — Африка

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич назвал большим достижением исключение ливийского террориста из списка спикеров саммита Россия — Африка.

Ранее стало известно, что представитель Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Шабан Хадиа, связанный с террористическими группировками, исключен из спикеров саммита Россия — Африка. Это произошло после заявления российского Фонда защиты национальных ценностей.

«Первая победа! Ливийского террориста Шабана Хадиа исключили из спикеров саммита и экономического форума «Россия-Африка». Да, после заявления нашего Фонда защиты национальных ценностей. Человек, связанный с начальником тюрьмы «Митига», где удерживаются двое россиян — Максим Шугалей и Самер Суэйфан, а также сотни иностранных граждан, которые подвергаются пыткам и унижению, должен был рассказывать про безопасность в Африке. […] Мы показали, что Россия борется с терроризмом. Наша страна не должна и впредь приглашать бандитов учить нас жизни», — написал глава ФЗНЦ в своем Telegram-канале.

Более того, Александр Малькевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что решение об исключении Хадиа было спровоцировано бурной и весьма негативной реакцией гражданского общества, активистов и журналистов.

«Более того, мы с вами — журналисты и общественники за минувшие сутки одержали уже две победы. Первая победа — это освобождение Анны Богачевой в Минске, где рука об руку «Фонд защиты национальных ценностей» и журналистское сообщество добились того, что не был создан безобразный прецедент по выдаче США русского патриота, русского человека. И второе — мы обратили внимание, и журналисты подняли настоящую бучу из-за того, что террорист, боевик, убийца не просто приезжает в нашу страну, он при этом заявлен как спикер, который на высоком представительном мероприятии будет учить жизни нас. То есть он должен находиться на скамье подсудимых в тюрьме», — сказал собеседник ФАН.

Необходимо отметить и принимающую сторону саммита Россия — Африка, организаторы которого благодаря профильным ведомствам в предельно сжатые сроки изучили все свидетельства о зверствах представителя ПНС и решили исключить Шабана Хадиа из списка участников мероприятия.

«А ведь он прикрывался своей должностью заместителя секретаря. Фактически обманом террорист, боевик и палач пытался пролезть на высокое мероприятие для решения своих вопросом и задач. И то, что наш сигнал был услышан, что поддержали журналисты, что четко и оперативно отработала принимающая сторона — это действительно достижение. Победа. И дальше мы должны добиваться, чтобы ливийская делегация, приезжающая на саммит, привезла с собой наших граждан. Потому что в противном случае к ним будут очень серьезные вопросы», — продолжает Малькевич.

В Триполи прекрасно осознают, что происходит в стране, знают, что самые высокие посты в Ливии, по сути, занимают либо боевики, либо их ставленники и представителям ПНС вряд ли удастся «пытки огнем журналистских вопросов».

«Им (представителям ПНС — Прим. ФАН) нужно и у них есть для этого время, предпринять определенные действия по возвращению наших граждан домой. Мы их к этому подталкиваем, мы публично через журналистов обращаемся и говорим, «ребята, если вы не хотите испортить свое пребывание на саммите, вам нужно успеть освободить их, сделать правильный шаг и он абсолютно не сложен», — заключил глава ФЗНЦ.

Напомним, террорист Хадиа известен как один из соратников полевого командира группировки RADA Абдэльрауфа Кара, который незаконно удерживает двух россиян — социологов ФЗНЦ Самера Суэйфана и Максима Шугалея в подконтрольной ему тюрьме «Митига».